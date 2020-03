Microsoft Deutschland ernennt Christine Haupt zur Marketingchefin

Haupt ist damit in der drittgrößten Tochtergesellschaft der Microsoft Corporation sowohl für Marketing als auch für die Produkt-Häuser Cloud&Enterprise, Microsoft 365, Surface Commercial und Dynamics 365 sowie für das stark wachsende Geschäft mit mittelständischen Unternehmen verantwortlich.

Haupt folgt in dieser Funktion auf Joao Couto, der nach mehr als drei Jahren bei Microsoft Deutschland eine neue Aufgabe als Vice President der SAP Business Unit bei der Microsoft Corporation in Redmond übernehmen wird.

In den letzten dreieinhalb Jahren hat Haupt als General Manager den Geschäftsbereich Services vorangetrieben und zu einem wichtigen Erfolgsfaktor für Microsofts starke Entwicklung im Cloud-Geschäft gemacht. Bereits in dieser Funktion gehörte sie der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland an und berichtet an die Vorsitzende der Geschäftsführung, Sabine Bendiek. Das gilt auch in ihrer neuen Rolle als COO.

Vor ihrem Wechsel zu Microsoft war Haupt als Mitglied der Geschäftsführung des Microsoft-Partners Computacenter für den Bereich Professional Services einschließlich Solution Business und Consulting Services zuständig. 18 Jahre lang hat sie in zahlreichen Funktionen in Vertrieb und Service bei Computacenter ihre Karriere und Expertise im Bereich Services aufgebaut.

