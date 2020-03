Erweiterte Recruitinglösungen: Madsack startet vier regionale Jobportale

Große, bundesweite Anbieter wie Stepstone oder Indeed gibt es schon lange. Nun baut die Madsack Mediengruppe mit vier Jobportalen ihr Angebot an Recruitinglösungen aus. Anfang März sind dazu vier regional ausgerichtete Plattformen für digitale Rubrikenmärkte gestartet, wie das Medienhaus am Dienstag mitteilte.