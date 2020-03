Bürgerpreis deutscher Zeitungen: BDZV sagt Festakt am 12. März in Berlin ab

Eigentlich sollte Frank Mengersen am Donnerstag mit dem Bürgerpreis der deutschen Zeitungen ausgezeichnet werden. Vor rund 200 Gästen in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Künste hätte der Jugendtrainer beim BSC Acosta aus Braunschweig den Preis entgegengenommen, nachdem DFB-Präsident Fritz Keller die Laudatio gehalten hätte. Daraus wird nun leider nichts. Wegen der Verbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen Gefahren hat sich der BDZV “mit großem Bedauern” dazu entschlossen, die Verleihung abzusagen und auf den BDZV-Kongress am 15. September zu verschieben. Der BDZV möchte dem Preisträger und dem Thema Fair-Play im Fußball am kommenden Donnerstag aber über die sozialen Netzwerke Aufmerksamkeit verschaffen. Auch Zeitungen sind dazu eingeladen, über den Fußballcoach zu berichten, heißt es in der Mitteilung zur Absage.

Der Grund für die Ehrung ist folgender: Mengersen hatte im Vorjahr den Impuls gegeben, der C-Jugendfußballmannschaft des konkurrierenden VfB Peine die Meisterschaft zu schenken. Die Peiner Jungs waren auf Titelkurs, als sie am 11. Mai 2019 mit ihrem Kleinbus schwer verunglückten und die Saison nicht mehr zu Ende spielen konnten. Mengersen schlug seinen Spielern und den vier Mannschaften, gegen die der VfB Peine noch hätte antreten müssen, vor, die Punkte und somit die Meisterschaft den Unfallopfern zu überlassen. Alle waren einverstanden.

Der BDZV verleiht den Bürgerpreis seit 2010 für herausragendes bürgerschaftliches Engagement. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.

