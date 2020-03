Agentur Tom holt David Musiol von C3 als neuen Gesellschafter und plant Expansion

David Musiol startete 2011 bei C3 (damals KircherBurkhardt) als Chefredakteur und Key Account Manager. Ab 2014 half er als Managing Director den damaligen Londoner Standort der Agentur aufzubauen und leitet seit 2016 den jüngsten C3 Standort in Prag. Der studierte Betriebswirt und gelernte Journalist war nach Stationen bei “Bunte”, “GQ” und “Maxim” ab 2005 bis zum Einstieg bei C3 selbstständig als Berater für redaktionelles Marketing.

Tom plant internationale Expansion

Die Anfang des Jahres gegründete Agentur will sich am Standort Berlin rasch auf eine Mitarbeiterzahl von 50 bis 60 Mitarbeiter vergrößern und plant weitere Standorte im In- und Ausland. Im Moment lebt Tom mit Ausnahme der britischen Modemarke Sunspel von der Partnerschaft mit anderen Agenturen. Musiol arbeitet als Marketing- und Content-Profi, Osterberger als Kreation- und Strategie-Profi und Tewinkel als Verantwortlicher für die Zahlen.

igo