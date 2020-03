Sky erreicht am Bundesliga-Wochenende dreimal die Million, Bayern-Augsburg und Borussen-Duell am stärksten

Erfolgreicher Bundesliga-Spieltag für den Pay-TV-Anbieter Sky. Gleich dreimal sah mehr als eine Million zu, am Samstag um 15.30 Uhr und 18 Uhr,. sowie am Sonntag um 15.30 Uhr. Der Samstagnachmittag lockte dabei ebenso mehr als 1,2 Mio. Leute an wie die Einzelpartien zwischen Mönchengladbach und Dortmund, sowie München und Augsburg.