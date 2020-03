Morten Heuing wird neuer President Online Comparison Platforms bei Bauer Media

Heuing war Teil des Advisory Boards für Bauers SME Services Business Area seit Mitte 2019. In seiner neuen Position berichtet er direkt an Bauer-COO Veit Dengler. Heuing arbeitete zuvor u.a. bei StepStone und Ebay-Kleinanzeigen.

Im Februar hat Shafi Saxena, Bauer als President OCP nach nur wenigen Monaten schon wieder verlassen (MEEDIA berichtete). Grund waren “unterschiedliche Auffassungen über die Implementierung der Strategie des Geschäftsfelds”. Bauer will das OCP-Geschäft als Säule neben Dienstleistungen und dem klassischen Mediengeschäft ausbauen. Bauer betreibt in sechs europäischen Ländern führende Online-Vergleichsportale wie etwa Zmarta in den nordischen Staaten, Rankomat in Polen oder NetBrokers in Tschechien und Serbien.

