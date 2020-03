“Anne Will” holt mit Coronavirus-Talk die besten Zahlen seit 2018, der “Tatort” siegt souverän

Erfolgreicher Abend für Das Erste: Mit "Tagesschau", "Tatort" und "Anne Will" holte der Sender Top-Quoten. Der "Tatort" gewann mit 8,22 Mio. Zuschauern den Tag, "Anne Will" holte danach mit 4,39 Mio. Sehern sogar die besten Zahlen seit 2018. Auch im jungen Publikum lief es super für Das Erste, RTL musste sich um 20.15 Uhr mit Platz 5 zufrieden geben.

Der Sonntag im Gesamtpublikum:

8,22 Mio. sahen also den neuesten Lena-Odenthal-“Tatort: Leonessa”, der Marktanteil lag bei 23,9%. Damit gewann der ARD-Krimi souverän die Prime Time und auch den Tag vor der 20-Uhr-“Tagesschau”. die zuvor 7,66 Mio. (22,7%) im Ersten einschalteten. Die Zahlen des “Tatorts” lagen damit auf Vorwochenniveau, im soliden “Tatort”-Mittelfeld. Für andere Sendungen und Sender wären 8,22 Mio. Zuschauer und 23,9% natürlich alles andere als “solide”, sondern herausragend oder sensationell.

Die Nummer 2 der Prime Time hieß unterdessen “Ein Tisch in der Provence”: 5,42 Mio. Menschen schalteten den ZDF-Film ein, der Marktanteil lag bei 15,7%. Das “heute journal” sahen im Anschluss 4,96 Mio. (16,8%). Ebenfalls klar über die 4-Mio.-Marke sprang um 21.45 Uhr “Anne Will”: 4,39 Mio. Seher und der Marktanteil von 16,4% sind die besten Zahlen für die Show seit 2018. Der Cornoavirus interessiert weiterhin Massen.

Tagsüber gab es noch Top-Quoten für den Biathlon-Weltcup im ZDF: 3,40 Mio. bescherten dem Massenstart der Damen um 11.45 Uhr einen Marktanteil von 24,8%, 4,06 Mio. dem Massenstart der Herren um 13.45 Uhr 26,4%. Stärkstes Programm der Privatsender war am Sonntag “RTL aktuell” mit 3,63 Mio. Sehern und 13,7%, um 20.15 Uhr lag hingegen Sat.1 mit “The Voice Kids” vorn – mit 2,55 Mio. und 8,2%. RTLs “Jason Bourne” folgt mit 2,48 Mio. und 7,7%, “Deadpool” kam bei ProSieben auf 1,67 Mio. und 5,1%, Vox mit “Kirchen Impossible” auf 1,68 Mio. und 6,1%.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 8. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tatort: Leonessa 20:15:46 01:28:56 8,224 23,9 2 ARD Tagesschau 19:59:55 00:15:51 7,661 22,7 3 ZDF Ein Tisch in der Provence 20:15:21 01:28:25 5,418 15,7 4 ZDF heute journal / Wetter 21:44:36 00:28:37 4,959 16,8 5 ZDF Terra X: Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen 19:31:07 00:43:14 4,849 15,3 6 ZDF heute / Wetter 18:59:41 00:10:06 4,488 16,1 7 ARD Anne Will 21:45:08 01:00:27 4,386 16,4 8 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 15km Massenstart HR 13:43:38 00:45:26 4,065 26,4 9 ZDF Berlin direkt 19:09:47 00:18:50 3,869 13,5 10 RTL RTL AKTUELL 18:44:45 00:20:32 3,628 13,7 11 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 12,5km Massenstart FR 11:43:49 00:40:33 3,402 24,8 12 ARD Tagesthemen 22:46:30 00:20:54 3,169 16,5 13 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 4 19:06:44 00:46:14 2,953 9,8 14 ZDF Terra Xpress: Genuss ohne Reue und ein Tornado im Winter 18:29:49 00:29:02 2,808 11,2 15 ZDF ZDF SPORTextra: Moderation 14:29:04 00:38:30 2,712 16,4 16 SAT.1 The Voice Kids 20:14:15 01:59:34 2,547 8,2 17 RTL Jason Bourne 20:15:00 01:48:02 2,482 7,7 18 ZDF ZDF SPORTextra: Eisschnelllauf-WC Massenstart FR 16:28:06 00:11:32 2,322 13,1 19 ARD Lindenstrasse Folge 1755 18:51:47 00:28:35 2,298 8,3 20 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:45:10 00:46:52 2,266 10,1

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Der Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Auch im jungen Publikum ging der Tagessieg an den “Tatort”: 1,90 Mio. 14- bis 49-Jährige waren im linearen Fernsehen dabei, der Marktanteil lag hier bei 18,9%. Und auch folgt die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten auf Rang 2 – mit 1,89 Mio. und 19,8%. Stärkster ARD-Konkurrent war dann “Deadpool” auf Platz 3 mit 1,18 Mio. jungen Zuschauern und 12,3%. “Kitchen Impossible” folgt mit 1,12 Mio. und grandiosen 13,7% noch vor Sat.1 und RTL.

“The Voice Kids” sahen ab 20.15 Uhr bei Sat.1 1,00 Mio. 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei 11,0%. Im Vergleich zur Vorwoche (8,5%) entspricht das einem deutlichen Zuwachs, an die 12,0% der Staffel-Premiere vor 14 Tagen kam die dritte Ausgabe aber noch nicht wieder heran. RTL musste sich um 20.15 Uhr mit dem fünften Platz zufrieden geben: “Jason Bourne” sahen nur 0,92 Mio. 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei überschaubaren 9,7%.

Auch im jungen Publikum war übrigens “Anne Will” überdurchschnittlich erfolgreich. mit 0,76 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 9,7% gab es aber nicht die besten Zahlen seit 2018, sondern nur die besten seit vier Wochen. Am 9. Februar war die Show zum Thema “Wahl-Eklat in Thüringen – welche Konsequenzen hat der Tabubruch?” noch erfolgreicher. Die Unter-50-Jährigen interessiert der Coronavirus also offenbar vergleichsweise weniger als die Über-50-Jährigen.

Das ZDF lockte um 20.15 Uhr unterdessen 0,68 Mio. (6,8%) mit “Ein Tisch in der Provence”, kabel eins kam mit “Police Academy II” auf 0,52 Mio. und 5,3%, RTLzwei mit “King Kong” nur auf ganze 0,29 Mio. und 3,8%. Zu wenig. Starke Zahlen auf etwa doppeltem Sender-Normalniveau erzielte um 20.15 Uhr noch kabel eins Doku mit “Die Schatzsucher von Oak Island”: 0,18 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen 1,8%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 8. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tatort: Leonessa 20:15:46 01:28:56 1,901 18,9 2 ARD Tagesschau 19:59:55 00:15:51 1,894 19,8 3 ProSieben Deadpool 20:15:00 01:30:02 1,181 12,3 4 VOX KITCHEN IMPOSSIBLE Folge 5 20:15:00 02:41:19 1,120 13,7 5 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 4 19:06:44 00:46:14 1,109 13,3 6 RTL RTL AKTUELL 18:44:45 00:20:32 1,028 14,1 7 SAT.1 The Voice Kids 20:14:15 01:59:34 0,998 11,0 8 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:40 00:14:04 0,937 10,1 9 RTL Jason Bourne 20:15:00 01:48:02 0,915 9,7 10 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:45:10 00:46:52 0,876 13,7 11 SAT.1 The Biggest Loser 17:32:04 01:44:17 0,845 11,9 12 ARD Anne Will 21:45:08 01:00:27 0,761 9,7 13 ZDF heute journal / Wetter 21:44:36 00:28:37 0,755 8,7 14 ZDF Terra X: Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen 19:31:07 00:43:14 0,725 8,2 15 VOX AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 3 19:12:07 00:45:22 0,698 8,2 16 ARD Tagesthemen 22:46:30 00:20:54 0,693 12,3 17 ZDF Ein Tisch in der Provence 20:15:21 01:28:25 0,679 6,8 18 ProSieben GALILEO SPEZIAL 19:05:39 00:54:17 0,641 7,5 19 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 15km Massenstart HR 13:43:38 00:45:26 0,625 14,4 20 ARD Weltspiegel 19:20:45 00:36:57 0,592 7,1

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Hier noch die Top-20-Tabellen vom Samstag und Freitag:

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 7. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Erzgebirgskrimi - Tödlicher Akkord 20:15:07 01:28:14 7,129 24,0 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:01 6,220 22,6 3 ARD Sportschau Fußball-Bundesliga 25. Spieltag 18:29:00 01:20:54 4,748 20,3 4 ZDF Der Kriminalist 21:44:30 00:58:19 4,256 15,7 5 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 4x6km Staffel FR 13:58:07 01:14:30 4,140 30,9 6 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 4x7,5km Staffel HR 16:58:08 01:14:43 4,132 23,6 7 ARD Hirschhausens Quiz des Menschen XXL Folge 1 20:15:01 02:59:18 3,948 14,3 8 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 18 20:14:59 02:17:12 3,555 12,6 9 ZDF heute journal / Wetter 22:44:01 00:15:21 3,109 13,0 10 ZDF ZDF SPORTextra: Nord.Komb.-WC 10km Langlauf Zus. 15:25:47 00:10:14 3,099 22,3 11 ZDF ZDF SPORTextra: Skispringen-WC Teamwettbewerb 15:39:22 00:52:09 3,049 20,4 12 ZDF ZDF SPORTextra: Moderation 13:57:47 00:41:26 3,037 18,7 13 RTL RTL AKTUELL 18:44:47 00:20:07 2,923 13,2 14 ZDF heute 18:59:50 00:18:01 2,794 11,9 15 ZDF ZDF SPORTextra: Eisschnelllauf-WC 3000m FR Zus. 16:01:10 00:08:05 2,751 19,0 16 ZDF Die Bergretter 19:25:25 00:42:59 2,662 10,3 17 ARD Sportschau 18:00:04 00:24:04 2,410 12,5 18 RTL Take Me Out Folge 13 22:55:17 00:55:50 2,226 11,7 19 ZDF das aktuelle sportstudio 23:00:01 01:24:36 2,188 12,9 20 ZDF ZDF SPORTextra: Snowboard-WC Cross HR Zus. 13:31:20 00:10:59 2,097 18,8

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 7. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 18 20:14:59 02:17:12 1,385 18,3 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:01 1,135 16,2 3 RTL Take Me Out Folge 13 22:55:17 00:55:50 1,012 17,4 4 ARD Sportschau Fußball-Bundesliga 25. Spieltag 18:29:00 01:20:54 0,839 14,1 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:47 00:20:07 0,816 14,1 6 ZDF Erzgebirgskrimi - Tödlicher Akkord 20:15:07 01:28:14 0,748 9,8 7 ARD Hirschhausens Quiz des Menschen XXL Folge 1 20:15:01 02:59:18 0,711 9,6 8 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:06:20 00:48:53 0,669 10,4 9 SAT.1 Ender's Game 20:15:08 01:41:27 0,610 8,0 10 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 25. Spt., TSdW: M'gladbach - Dortmund (N) 18:30:10 01:44:49 0,587 9,3 11 RTL BEST OF...! Folge 10 17:45:02 00:46:48 0,584 12,0 12 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 25. Spt.: Konferenz (Sa), ZB (N) 16:22:41 00:06:03 0,582 14,4 13 ProSieben Galileo 19:04:23 00:53:17 0,566 8,9 14 ProSieben Alle gegen Einen 20:15:01 03:00:20 0,556 7,8 15 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:56:06 00:14:45 0,555 8,1 16 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 25. Spt.: Konferenz (Sa) (N) 15:29:40 01:39:21 0,544 13,6 17 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 4x6km Staffel FR 13:58:07 01:14:30 0,544 15,2 18 VOX MICH GIBT'S FÜNFMAL - LEBEN ALS MEHRLING Folge 1 20:15:00 03:19:24 0,534 7,6 19 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 4x7,5km Staffel HR 16:58:08 01:14:43 0,529 11,8 20 ProSieben NEWSTIME 18:00:00 00:10:32 0,516 10,8

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 6. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Der Staatsanwalt 20:15:56 00:57:58 5,169 16,7 2 RTL LET' S DANCE Folge 2 20:14:58 03:10:15 4,505 17,8 3 ZDF Letzte Spur Berlin 21:15:03 00:43:28 4,394 14,6 4 ARD Praxis mit Meerblick - Alte Freunde 20:14:55 01:26:57 4,306 14,0 5 ARD Tagesschau 20:00:00 00:14:55 4,298 14,8 6 ZDF heute-show 22:31:26 00:36:30 4,230 17,4 7 ZDF heute journal 21:59:41 00:23:18 3,948 14,5 8 ZDF Politbarometer 22:22:59 00:06:01 3,798 14,5 9 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 565 17:59:39 00:45:02 3,692 18,3 10 ZDF heute 18:59:53 00:18:41 3,650 15,4 11 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 10km Sprint HR 17:29:21 01:21:44 3,366 17,4 12 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:12:26 00:42:33 3,364 24,1 13 ZDF heute 16:58:49 00:10:57 3,313 22,1 14 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:19:25 3,301 14,9 15 ZDF heute - in Europa 15:57:33 00:14:23 3,198 23,9 16 ZDF Bares für Rares 15:05:35 00:51:01 3,128 23,7 17 ZDF Bettys Diagnose 19:26:36 00:42:27 3,096 11,4 18 ARD Quizduell Folge 287 18:48:02 00:48:11 2,959 12,3 19 ZDF ZDF SPORTextra: Moderation 17:11:25 00:20:58 2,880 16,7 20 ARD Tagesthemen 21:43:39 00:15:06 2,841 9,8

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 6. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL LET' S DANCE Folge 2 20:14:58 03:10:15 1,666 23,1 2 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6964 19:37:38 00:21:43 1,203 16,9 3 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:19:25 1,059 19,4 4 ZDF heute-show 22:31:26 00:36:30 0,968 13,8 5 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3390 19:06:18 00:22:40 0,835 13,3 6 ARD Tagesschau 20:00:00 00:14:55 0,798 10,6 7 SAT.1 Er ist wieder da 20:14:37 01:47:09 0,728 8,8 8 ZDF Politbarometer 22:22:59 00:06:01 0,686 9,0 9 RTL RTL-NACHTJOURNAL 00:08:16 00:25:21 0,669 19,3 10 ProSieben The Revenant - Der Rückkehrer 20:15:02 02:16:55 0,659 8,4 11 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:28 0,655 13,2 12 ZDF heute journal 21:59:41 00:23:18 0,654 8,2 13 ProSieben Galileo 19:05:06 00:53:52 0,629 9,4 14 ZDF Der Staatsanwalt 20:15:56 00:57:58 0,542 6,5 15 VOX DAS PERFEKTE DINNER Folge 30 19:01:04 00:59:15 0,534 8,1 16 ZDF Letzte Spur Berlin 21:15:03 00:43:28 0,522 6,1 17 ARD Praxis mit Meerblick - Alte Freunde 20:14:55 01:26:57 0,497 5,9 18 ProSieben DIE SIMPSONS 18:37:58 00:20:11 0,478 8,8 19 ARD Quizduell Folge 287 18:48:02 00:48:11 0,474 7,8 20 RTL ZWEI ROBOCOP 20:14:01 01:45:18 0,468 5,7

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

