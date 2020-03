weilichskann: McDonald’s startet ganzjährige Haltungskampagne am Weltfrauentag

Mit der Kampagne #weilichskann will McDonald’s Deutschland einmal mehr ein Zeichen für Gleichberechtigung setzen. Dafür unterstützt der Konzern in diesem Jahr unter anderem junge Sportlerinnen im Streetball, Skateboarding und Gaming. Der Startschuss fällt am internationalen Weltfrauentag am 8. März mit einem Kampagnenfilm.

“Nicht die Zeiten ändern sich, ich ändere sie”: Mit diesem Leitspruch und unter dem Hashtag #weilichskann startet zum Weltfrauentag eine Kampagne von McDonald‘s, die starke junge Frauen in den Fokus stellt. Auf MEEDIA-Anfrage erklärt Philipp Wachholz, Leiter Unternehmenskommunikation McDonald’s Deutschland, dass das Unternehmen dafür das ganze Jahr über immer wieder auf das Thema aufmerksam machen und mit alten Rollenbildern brechen will. Diese seien beispielsweise in Sportarten wie Skateboarding, Streetball und eSport noch sehr präsent.

“Genau hier wollen wir ein Zeichen setzen und die Aufmerksamkeit auf starke Frauen in diesen Feldern lenken – mit kommunikativen Maßnahmen und Aktionen im Rahmen unserer Partnerschaften”, so Wachholz. In vielen Lebensbereichen und insbesondere im Sport würden talentierte Frauen auch heute noch zu wenig gewürdigt. Dies reiche von nicht vorhandenen Preisgeldern bei Skatecontests bis hin zu eSport, wo Frauen stark unterrepräsentiert seien.

OoH-Motive und Panel-Diskussion

Als Auftakt für die ganzjährige #weilichskann-Kampagne veröffentlicht McDonald’s einen Kampagnenfilm, der am internationalen Weltfrauentag am 8. März 2020 im TV und auch im Kino zu sehen sein wird. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Buch aus dem Jahr 1920, das Benimmregeln für die gebildete Jugend und damit insbesondere auch für Frauen formuliert. Junge Frauen im urbanen Sport- und Lifestyleumfeld zeigen als Gegenentwurf auf selbstbewusste Art und Weise, wie wenig sie von den veralteten Vorschriften halten und wie sie diese im Jahr 2020 für sich interpretieren.

Wachholz zu MEEDIA: “Im gesamten Kreations- und Produktionsprozess waren Frauen eingebunden, weil es der beste Weg ist, das Thema authentisch darzustellen. So haben wir uns mit Zornitsa Dimitrova bewusst für eine Regisseurin entschieden. Untermalt wird der Clip musikalisch mit Dope Saint Jude von einer weiteren starken Frau”. Neben der Ausstrahlung in TV und Kino werden weitere Inhalte der Kampagne sowohl digital, in Form von OoH-Motiven sowie auf den unternehmenseigenen Social-Media-Kanälen platziert. Es ist nicht die erste Haltungskampagne des Fast-Food-Riesen. Ähnlich positionierte sich McDonald’s in der Vergangenheit bereits mit Kampagnen wie #VielfaltistChance und #mehralseinHashtag.

Nicht die erste Haltungskampagne

Im Rahmen der #weilichskann-Kampagne arbeitet McDonald’s nun auch mit verschiedenen Partnern zusammen: “Es wird im laufenden Jahr Aktionen im Rahmen unseres Sport Engagements geben, beispielsweise im Bereich eSport und im Rahmen der 3×3-Tour des DBB”, so Wachholz. Eine erste Aktivierung der Kampagne finde sich bereits im April auf der Glow by dm in Nürnberg. Gemeinsam mit bekannten Influencerinnen will McDonald’s dort eine Panel-Diskussion zum Thema “Female Empowerment” und veränderten Rollenbildern veranstalten. Weitere Partner seien bereits mit an Bord, so Wachholz. Wer genau, das wolle er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.

