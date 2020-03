#trending // Katy Perrys Schwangerschaft

Tatsächlich “viral” ging am Donnerstag Katy Perrys neuestes Musikvideo: Auf YouTube kamen innerhalb von 20 Stunden rund 9 Millionen Views für “Never Worn White” zusammen. Der Erfolg des Clips hatte dabei nicht einzig mit der Musik zu tun, sondern auch mit den finalen Sekunden, in denen Perry ihren Babybauch zeigt. Dass die Sängerin schwanger ist, bestätigte sie später mit Social-Media-Posts wie “omg so glad I don’t have to suck it in anymore” oder “Let’s just say it’s gonna be a jam packed summer…”

Der Instagram-Post mit dem letztgenannten Post bekam 1,9 Mio. Likes, der Ausschnitt aus dem Video wurde an der Stelle 11,9 Millionen mal angeschaut. Der erstgenannte Tweet kam auf mehr als 290.000 Likes und Retweets. Artikel über Perrys Schwangerschaft bescherten u.a. “Popsugar” mit der Headline “Katy Perry and Orlando Bloom Expecting First Child Together” und “Insider” mit “Katy Perry is pregnant with first child with Orlando Bloom” hunderttausende Likes & Co.