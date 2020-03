TLGG gewinnt globalen Social-Media-Etat von WMF

Damit zeichnet TLGG ab sofort für die internationale Digitalkommunikation der Marke verantwortlich. Die Berliner sollen Kanal- und Contentstrategien entwickeln und die globalen WMF-Kanäle auf Instagram und Facebook betreuen. Den Instagram-Kanal soll TLGG generalüberholen, den Facebook-Kanal komplett neu aufsetzen. Parallel sollen sie die Support- und Enablement-Strukturen für die jeweiligen lokalen Märkte aufbauen.

“Wir werden die tragfähige Premium-Positionierung der Marke nutzen, um über einen starken digitalen Footprint WMF als Top-of-mind Brand für kulinarische Erlebnisse zu positionieren”, erklärt Anja Klose, Business-Unit-Leiterin bei TLGG. “Unser Fokus liegt dabei auf einer jungen Zielgruppe und auf internationalen Märkten.”

Franzisca Schiwek, Global Social Media Lead WMF, erwartet viel von der Zusammenarbeit: “TLGG haben den Willen und die Fähigkeit demonstriert, unsere Mission ‘Deliver the ultimate premium culinary experience’ in global wirksame Kommunikation zu übersetzen. Der Track Record der Agentur und ihr überzeugender Pitch sprechen dafür, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen: internationale Markenbekanntheit und nachhaltig wirksame Expansion in ein jüngeres Zielgruppensegment.” Anja Klose teilt die Zuversicht: “Wir haben mit vielen Kunden Erfahrungen in der globalen Markenentwicklung sammeln können, und auch die Arbeit mit Premium-Marken ist uns vertraut.”

