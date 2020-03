“Der Bergdoktor” verabschiedet sich mit Staffel-Rekord in die Pause, Vox besiegt mit “James Bond” alle anderen Privatsender

Grandioser Erfolg für die vorerst letzte Folge des ZDF-"Bergdoktors": 6,89 Mio. Menschen sahen sie am Donnerstagabend, das war die beste Zuschauerzahl für die Serie seit der letzten Folge der 2019er-Staffel. Im jungen Publikum gewann "Germany's next Topmodel" mit hauchdünnem Vorsprung vor RTLs "Lehrer", an die starken Zahlen der Vorwoche kamen die "Topmodels" aber nicht heran.

Der Donnerstag im Gesamtpublikum:

6,89 Mio. entschieden sich also am Abend für den “Bergdoktor” des ZDF, der Marktanteil lag bei grandiosen 22,0%. Beide Zahlen sind die besten der 2020er-Staffel und die besten seit dem Staffel-Finale des 2019er-Durchgangs. Damals sahen am 21. Februar 2019 sogar 7,16 Mio. (22,5%) zu. Gegen diese Zahlen kam am Donnerstag niemand an. Platz 2 der Tages-Charts ging sogar ebenfalls an das ZDF, das “heute journal” sahen ab 21.45 Uhr nämlich 4,85 Mio. Neugierige (18,4%). Auch die Plätze 3 und 4 gingen an Nachrichten: die 20-Uhr-“Tagesschau” kam im Ersten auf 4,69 Mio. Seher und 15,8%, die 19-Uhr-“heute”-Sendung im ZDF auf 4,16 Mio. und 16,4%.

Um 20.15 Uhr kam Das Erste dem “Bergdoktor” am nächsten: 4,16 Mio. entschieden sich für die Krimi-Reihe “Blind ermittelt” mit ihrer Folge “Der Feuerteufel von Wien”. Der Marktanteil lag bei immerhin 13,3%. Stärkstes Programm der Privaten war am Donnerstag wieder “RTL aktuell” mit 3,64 Mio. und 15,3%, um 20.15 Uhr lag hingegen Vox vorn: 2,34 Mio. Menschen interessierten sich für “James Bond 007: Ein Quantum Trost”, der Marktanteil lag bei 7,9%. Damit besiegte “Bond” auch RTLs “Lehrer” (2,06 Mio. / 6,5%) und ProSiebens “Topmodels” (1,89 Mio. / 6,4%). RTLzwei kam mit “Hartes Deutschland” um 20.15 Uhr unterdessen auf 1,01 Mio. Seher und 3,4%, kabel eins begrüßte nur 0,55 Mio. (1,8%) zu “Unser Kiosk”.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 5. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Der Bergdoktor 20:15:19 01:28:25 6,890 22,0 2 ZDF heute journal 21:44:53 00:28:05 4,848 18,4 3 ARD Tagesschau 20:00:00 00:14:57 4,686 15,8 4 ZDF heute 18:59:54 00:17:38 4,160 16,4 5 ARD Blind ermittelt - Der Feuerteufel von Wien 20:14:57 01:27:14 4,155 13,3 6 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 564 17:59:14 00:45:20 3,661 17,7 7 RTL RTL AKTUELL 18:44:53 00:20:31 3,639 15,3 8 ZDF Notruf Hafenkante 19:26:07 00:42:33 3,317 11,9 9 ZDF heute 16:58:52 00:11:16 3,152 22,1 10 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 7,5km Sprint FR 17:33:27 01:10:52 3,151 16,3 11 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:12:08 00:42:49 3,022 23,7 12 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6963 19:38:47 00:21:18 2,913 10,2 13 ARD In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 215 18:49:29 00:48:44 2,797 11,0 14 ZDF heute - in Europa 15:57:41 00:14:07 2,740 23,0 15 ZDF Bares für Rares 15:05:28 00:51:07 2,717 22,8 16 ZDF ZDF SPORTextra: Moderation 17:12:25 00:30:01 2,605 14,2 17 ARD Panorama 21:43:46 00:29:17 2,576 9,7 18 ZDF maybrit illner 22:15:17 01:07:45 2,567 13,8 19 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3389 19:07:26 00:22:30 2,416 9,3 20 VOX James Bond 007: Ein Quantum Trost 20:14:54 01:37:14 2,345 7,9

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Der Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen:

In der jungen Zielgruppe dominierte “Der Bergdoktor” zwar nicht das Quoten-Geschehen, mit 0,90 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 9,7% landete die Serie aber zumindest klar über dem ZDF-Normalniveau. Den Tagessieg holte sich stattdessen “Germany’s next Topmodel” mit 1,31 Mio. und 15,0%. Damit gab es im Vergleich zur “Umstyling”-Folge vor einer Woche (1,69 Mio. / 19,4%) einen klaren Rückschritt, für den Tagessieg reichte es aber dennoch. “Der Lehrer” von RTL folgt mit minimalem Rückstand: 1,30 Mio. sahen dort zu – 14,0%. Die “Sekretärinnen” fielen danach mit 0,91 Mio. auf 10,0%, “Schwester, Schwester” kam um 21.45 Uhr auf 0,73 Mio. und 9,4%.

Miserabel lief der Abend wieder für Sat.1: Den Spielfilm “Tammy – Voll abgefahren” schalteten nur 0,51 Mio. 14- bis 49-Jährige ein, der Marktanteil lag bei 5,9%. “Big Brother” hing um 19 Uhr mit 0,35 Mio. sogar bei nur 5,0% fest. Deutlich besser lief es um 20.15 Uhr noch für Vox: “James Bond 007: Ein Quantum Trost” besiegte hier zwar nicht auch RTL und ProSieben, doch mit 0,77 Mio. jungen Zuschauern erzielte der Film immerhin 8,7%. RTLzwei folgt mit 0,68 Mio. und 7,6% für “Hartes Deutschland”, kabel eins blieb mit “Unser Kiosk” bei blamablen 0,24 Mio. und 2,6% hängen.

Vor kabel eins schob sich noch Super RTL, das mit dreimal “CSI: Miami” in der Prime Time 0,32 Mio. bis 0,37 Mio. und 3,4% bis 5,4% erreichte, mit einer weiteren Folge um 23 Uhr dann 0,32 Mio. und sogar herausragende 7,9%. Auch Nitro war am Abend erfolgreich: Dreimal “Law & Order: SVU” erreichte hier 0,20 Mio. bis 0,22 Mio. und 2,2% bis 2,8%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 5. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20:14:52 01:42:57 1,309 15,0 2 RTL DER LEHRER Folge 809 20:14:45 00:45:41 1,301 14,0 3 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6963 19:38:47 00:21:18 1,290 16,8 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:53 00:20:31 1,139 18,4 5 ARD Tagesschau 20:00:00 00:14:57 1,068 13,1 6 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3389 19:07:26 00:22:30 0,944 14,0 7 RTL SEKRETÄRINNEN - ÜBERLEBEN VON 9 BIS 5 Folge 209 21:14:50 00:23:33 0,908 10,0 8 ZDF Der Bergdoktor 20:15:19 01:28:25 0,901 9,7 9 ProSieben Galileo 19:04:42 00:53:53 0,864 12,1 10 VOX James Bond 007: Ein Quantum Trost 20:14:54 01:37:14 0,766 8,7 11 RTL SCHWESTER, SCHWESTER - HIER LIEGEN SIE RICHTIG! Folge 109 21:45:43 00:22:01 0,733 9,4 12 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:10:59 0,714 13,3 13 RTL ZWEI HARTES DEUTSCHLAND - LEBEN IM BRENNPUNKT Folge 13 20:13:59 01:31:34 0,678 7,6 14 ZDF heute journal 21:44:53 00:28:05 0,656 8,4 15 RTL SEKRETÄRINNEN - ÜBERLEBEN VON 9 BIS 5 Folge 7 22:15:36 00:23:38 0,609 9,8 16 ProSieben DIE SIMPSONS 18:38:31 00:20:09 0,597 9,7 17 VOX DAS PERFEKTE DINNER Folge 29 18:59:25 00:59:17 0,526 7,4 18 ProSieben DIE SIMPSONS 18:13:04 00:19:37 0,521 9,9 19 ProSieben red. 22:27:36 00:45:00 0,520 10,2 20 SAT.1 Tammy - Voll abgefahren 20:15:09 01:28:48 0,515 5,9

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

