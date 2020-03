Maximilian Plück wird neuer Chefreporter bei der “Rheinischen Post”

Plück studierte zunächst BWL in Greifswald, es folgten Stationen im politischen Betrieb als Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten und später als Mitarbeiter eines US- Senators in Washington. Nach journalistischen Stationen bei der dpa, Reuters und der “Financial Times Deutschland” kam der gebürtige Münsteraner im Jahr 2007 zur “Rheinischen Post”.

Dort arbeitete er bisher als Wirtschaftsredakteur und, gemeinsam mit Stefan Klüttermann, als Leiter der hauseigenen Journalistenschule. Die Co-Leitung der Journalistenschule wird er weiterführen. In seiner neuen Funktion berichtet er an Eva Quadbeck, die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion in Berlin.

Anzeige

swi

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.