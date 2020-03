WE Communications: Claudia Wittwer wird Head of Technology

WE Communications hat sich für den deutschen Markt Verstärkung für die Agenturleitung geholt: Seit Februar bekleidet Claudia Wittwer die Position des Head of Technology. Bereits Ende letzten Jahres stiegen mit Manuela Fastner (l.) als Head of Health und Alexander Dospil (2. v.r.) als Scientific Lead & Creative Director zwei weitere Kommunikationsexperten auf Führungspositionen bei WE ein.