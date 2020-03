trending: Angela Merkel, Tino Chrupalla, der “Super Tuesday”

#trending // Tino Chrupalla Ein Artikel hat sich am Montag noch zwischen die beiden Merkel-Flüchtlingspolitik-Texte geschoben: “Bild” mit “Auto von Chrupalla abgebrannt – AfD-Bundeschef bei Feueranschlag verletzt” und 37.200 Interaktionen. Hintergrund: Das Auto des AfD-Chefs Tino Chrupalla war offenbar auf seinem Grundstück von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Aus fast allen politisch gegnerischen Lagern gab es via Social Media Meinungsbekundungen, die den Anschlag verurteilten. So twitterte Carsten Schneider von der SPD: “Ich verurteile den Anschlag auf Tino #Chrupalla und wünsche ihm schnelle Genesung. Wer meint, politische Auseinandersetzungen so lösen zu können, tritt die Werte unserer Demokratie mit Füßen. Der Streit um die richtige Politik wird mit Worten geführt, nicht mit Gewalt!” und kam auf 2.500 Likes und Retweets. Der Grüne Konstantin von Notz schrieb: “Das Anzünden von Sachen (Autos, Gebäude, etc) ist weder antikapitalistisch, noch konsumkritisch oder antifaschistisch. Es ist gemeingefährlich, inakzeptabel und kriminell” und erreichte 1.700 Twitter-Interaktionen. Marco Buschmann von der FDP twitterte: “Ich halte so ziemlich alles für falsch, wofür Tino #Chrupalla politisch steht. Aber Gewalt darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein – gegen niemanden. Die AfD muss man mit Argumenten und Mitteln des Rechtsstaates bekämpfen und nicht mit Brandsätzen” und erhielt dafür 1.000 Likes und Retweets.