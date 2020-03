Wegen Corona-Virus: “Der Spiegel” sagt sein Hauptstadtfest in Berlin ab

Ein neuer Termin wurde aber noch nicht genannt. “Wie in den vergangenen Jahren wollten wir bei der für heute geplanten ‘Spiegel’-Hauptstadtparty mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur diskutieren, essen und feiern”, so ein Verlagssprecher. Wegen der anhaltenden Ausbreitung des Corona-Virus auch in Deutschland, entschied sich der Verlag nun für eine kurzfristige Absage.

Die Party würde verschoben, hieß es aus dem Verlag, ein neuer Termin wurde aber noch nicht genannt. Das “Spiegel”-Hauptstadtfest ist ein hochkarätiges Event im politischen Berlin.

swi

