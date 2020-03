Martin et Karczinski: Florian Strauss wird Teil der Geschäftsführung

Martin et Karczinski holt zum 01. März den Marken- und Kommunikationsberater Florian Strauss in die Geschäftsführung. Im engen Schulterschluss mit Gründer und CEO Peter Martin wird er von München aus die Geschäfte von Martin et Karczinski verantworten.

Strauss kommt von Serviceplan, wo er die letzten fünf Jahre als Managing Partner nationale und internationale Premium-Marken wie BMW, MINI, WMF, Rolf-Benz, Viessmann, Krauss Maffei, GFK, Consorsbank oder R+V Versicherung betreut hat. Von 2008 bis 2015 war er als Geschäftsführer für die Agentur Ledavi Emotional Brand Building tätig. Dort verantwortete er die beiden Standorte München und Berlin und zählte globale Marken wie Mercedes-Benz, Deutsche Telekom oder Allianz zu seinen Kunden. Frühere Stationen von Strauss waren Hubert Burda Media wo er als Director Business Development der Burda Sports Group Marken im Sportumfeld beriet sowie das Markenberatungsunternehmen BrandMatters, das er 2005 mit Standorten in München und Shenzhen (China) gründete.

„Martin et Karczinski beeindruckt mich in vielerlei Hinsicht. Mit welcher Professionalität, Konsequenz und methodischer Substanz hier werteorientierte Markenarbeit in den letzten 20 Jahren perfektioniert wurde, ist Martin et Karczinski wirklich einzigartig. Auf dieser Herkunft aufbauend nun gemeinsam mit einem großartigen Team die Zukunft zu gestalten und Organisationen und Marken effektiv darin zu unterstützen, ihren Sinn zu finden, ganzheitlich zu leben und in Wirkung zu bringen, ist eine Aufgabe, auf die ich mich unglaublich freue und die unsere Welt mehr benötigt denn je“, freut sich Florian Strauss auf seine neue Rolle.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Florian Strauss einen ganz besonderen Menschen bei uns begrüßen dürfen“ sagt Peter Martin, Gründer von Martin et Karczinski. „Seine gewinnende empathische Art, seine vielseitige und erfolgreiche Vita sowie sein holistischer Blick auf die Dinge macht ihn zu einem idealen Partner an meiner Seite.“

