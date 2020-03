27,3% bei den 14- bis 49-Jährigen: “Pocher vs. Wendler” holt sensationelle Quoten

Die RTL-Show "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig" hat dem Sender einen herausragenden Sonntagabend beschert. 2,63 Mio. 14- bis 49-Jährige sorgten für einen Marktanteil von 27,4% und einen klaren Sieg gegen den "Tatort". Der ARD-Krimi hatte im Gesamtpublikum aber souverän die Nase vorn, gewann mit 8,29 Mio. Sehern den Tag.

Der Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Der wochenlange Social-Media-Kleinkrieg zwischen Entertainer Oliver Pocher und Schlagersänger Michael Wendler hat gefruchtet: Die RTL-Show “Pocher vs. Wendler” sorgte am Sonntagabend für sensationelle Quoten: 2,63 Mio. junge Menschen sahen zwischen 20.15 Uhr und 23.20 Uhr zu, der Marktanteil lag bei 27,4%. Im Anschluss erreichte die Doku-Soap “Laura & Der Wendler – Total verliebt in Amerika” mit 1,22 Mio. jungen Zuschauern auch noch 27,0%.

RTL machte bei den Unter-50-Jährigen damit die komplette Konkurrenz platt, auch den “Tatort”, der mit 1,90 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 16,8% deutlich hinter der RTL-Show landete. Die 20-Uhr-“Tagesschau” sahen im Ersten vorher 1,86 Mio. (18,7%), sie komplettiert damit die Tages-Top-3. Auch “RTL aktuell” erreichte viele 14- bis 49-Jährige: 1,23 Mio. entsprachen 17,5%.

Das einzige Programm abseits von RTL und dem Ersten, das am Sonntag mehr als 1 Mio. 14- bis 49-Jährige erreichte, waren die “Sat.1 Nachrichten” um 19.55 Uhr mit 1,06 Mio. und 11,1%. “The Voice Kids” fiel danach auf 0,87 Mio. und 8,5%, vor den “Sat.1 Nachrichten” sorgte “The Biggest Loser” für 0,80 Mio. und 11,7%. Vox erreichte um 20.15 Uhr mit “Kitchen Impossible” 0,95 Mio. 14- bis 49-Jährige und 10,4%, ProSieben mit “Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone” 0,89 Mio. und 9,0%.

Mit etwas Abstand folgt in der Prime Time “Rosamunde Pilcher: Falsches Leben, wahre Liebe” des ZDF mit 0,65 Mio. und 5,7%. “Police Academy I – Dümmer als die Polizei erlaubt” lockte 0,51 Mio. (4,8%) zu kabel eins, RTLzwei erreichte mit “Ted” um 20.15 Uhr nur 0,28 Mio. und miserable 2,6%. Erwähnenswert sind noch die “CSI”-Serien bei Nitro, die dem Sender nach 1,5% um 20.15 Uhr danach 2,2% (21 Uhr), 2,7% (21.45 Uhr), 3,8% (22.35 Uhr) und 4,2% (23.25 Uhr) bescherten. In etwa sein doppeltes Normalniveau erreichte am Abend auch noch kabel eins Doku mit “Die Schatzsucher von Oak Island”: 0,19 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen 1,7%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 1. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL POCHER VS. WENDLER - SCHLUSS MIT LUSTIG 20:14:32 02:42:31 2,632 27,4 2 ARD Tatort: Die Nacht gehört dir 20:15:19 01:27:44 1,901 16,8 3 ARD Tagesschau 19:59:53 00:15:26 1,861 18,7 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:46 00:19:57 1,226 17,5 5 RTL LAURA & DER WENDLER - TOTAL VERLIEBT IN AMERIKA Folge 1 Wdh 23:21:08 00:27:11 1,222 27,0 6 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 3 19:06:09 00:46:15 1,118 13,5 7 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:26 00:15:00 1,056 11,1 8 VOX KITCHEN IMPOSSIBLE Folge 4 20:14:58 02:50:43 0,949 10,4 9 ProSieben Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone 20:14:51 02:12:16 0,894 9,0 10 SAT.1 The Voice Kids 20:14:38 01:59:56 0,865 8,5 11 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:45:00 00:46:17 0,817 13,6 12 SAT.1 The Biggest Loser 17:30:50 01:45:01 0,795 11,7 13 VOX AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 2 19:11:05 00:45:52 0,749 8,9 14 ZDF Terra X: Der letzte Tag von Pompeji 19:31:29 00:43:06 0,745 8,3 15 ZDF heute journal / Wetter 21:44:45 00:28:31 0,710 7,3 16 ProSieben Galileo 19:04:55 00:52:23 0,652 7,7 17 ZDF Rosamunde Pilcher: Falsches Leben, wahre Liebe 20:15:44 01:27:51 0,647 5,7 18 RTL LAURA & DER WENDLER - TOTAL VERLIEBT IN AMERIKA Folge 2 23:53:19 00:27:45 0,643 21,1 19 RTL EXPLOSIV - WEEKEND 16:44:47 00:46:22 0,554 11,0 20 Kabel Eins Police Academy I - Dümmer als die Polizei erlaubt 20:14:38 01:29:12 0,515 4,8

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Der Sonntag im Gesamtpublikum:

Zwar war “Pocher vs. Wendler” auch insgesamt ein toller Erfolg für RTL, doch die Zahl der Über-50-jährigen Zuschauer reichte nicht aus, um dem Ersten und dem ZDF gefährlich zu werden. So sahen insgesamt 4,22 Mio. Leute die Show, der Marktanteil lag bei 14,0%. “Rosamunde Pilcher: Falsches Leben, wahre Liebe” kam im ZDF um 20.15 Uhr auf 5,23 Mio. Zuschauer und 14,6%, Tagessieger war der “Tatort” mit 8,29 Mio. Sehern und 23,1%.

Die 20-Uhr-“Tagesschau” kam im Ersten auf 7,73 Mio. Neugierige und 22,7%, belegt damit Platz 2 der Tages-Charts vor dem erneut starken “Terra X”, das mit “Der letzte Tag von Pompeji” 5,34 Mio. Menschen begeisterte und einen Marktanteil von 16,8% holte. Tagsüber bescherte das Weltcup-Skispringen dem Ersten noch mehr als 20%, 3,53 Mio. und 3,69 Mio. sahen die beiden Durchgänge ab 15.40 Uhr.

“The Voice Kids” war unterdessen die stärkste Nicht-ARD-ZDF-RTL-Sendung – mit 2,32 Mio. Zuschauern und 7,2%. ProSieben kam mit “Maze Runner” auf 1,65 Mio. und 5,3%, Vox mit “Kitchen Impossible” auf 1,64 Mio. und 5,8%. Die Geschehnisse rund um den Bundesliga-Spieltag mit den Fan-Protesten gegen Dietmar Hopp und den DFB bescherten am Morgen dem sport1-“Doppelpass” Top-Quoten: 1,19 Mio. sahen insgesamt zu, der Marktanteil lag bei grandiosen 9,0%. Ganz ohne Dietmar Hopp lockte “Die Sendung mit der Maus” um 11.30 Uhr 0,97 Mio. Menschen zum KiKA, auch die 0,62 Mio. Zuschauer für den “Internationalen Frühschoppen” bei Phoenix um 12 Uhr sind erwähnenswert, ebenso wie die 0,58 Mio. “Terra X”-Fans um 22.20 Uhr bei ZDFinfo.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 1. März 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tatort: Die Nacht gehört dir 20:15:19 01:27:44 8,294 23,1 2 ARD Tagesschau 19:59:53 00:15:26 7,729 22,7 3 ZDF Terra X: Der letzte Tag von Pompeji 19:31:29 00:43:06 5,338 16,8 4 ZDF heute journal / Wetter 21:44:45 00:28:31 5,295 17,2 5 ZDF Rosamunde Pilcher: Falsches Leben, wahre Liebe 20:15:44 01:27:51 5,228 14,6 6 ZDF heute / Wetter 18:59:53 00:10:34 5,072 18,4 7 ZDF Berlin direkt 19:10:27 00:18:32 4,683 16,5 8 RTL POCHER VS. WENDLER - SCHLUSS MIT LUSTIG 20:14:32 02:42:31 4,222 14,0 9 RTL RTL AKTUELL 18:44:46 00:19:57 3,821 14,6 10 ARD Weltcup Skispringen: Herren 16:40:50 00:34:22 3,688 20,0 11 ARD Weltcup Skispringen: Herren 15:42:55 00:40:15 3,532 20,6 12 ARD Eisschnelllauf-WM: Mehrkampf 16:30:32 00:10:18 3,321 18,7 13 ARD Viererbob-WM 14:50:19 00:40:39 3,126 19,5 14 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 3 19:06:09 00:46:15 3,081 10,3 15 ZDF Terra Xpress: Falscher Alarm und die Plakettenschwindler 18:29:41 00:29:12 2,978 12,0 16 ARD Brokenwood - Mord in Neuseeland: Tödliche Niederlage 21:44:37 01:27:36 2,859 11,0 17 ARD Viererbob-WM 14:21:18 00:18:10 2,835 17,7 18 ARD Weltcup nordische Kombination: 10 km Kombinationslanglauf 13:44:24 00:28:29 2,435 15,6 19 ARD SPORTSCHAU: Studio 10:59:57 01:19:30 2,383 15,4 20 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:45:00 00:46:17 2,382 10,7

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Hier noch die Top-20-Tabellen vom Samstag und Sonntag:

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 29. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:45 8,035 27,8 2 ZDF Friesland - Aus dem Ruder 20:15:21 01:29:10 6,786 21,7 3 ARD Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell 20:15:45 03:18:33 5,907 20,9 4 ARD Sportschau Fußball-Bundesliga 24. Spieltag 18:29:57 01:19:23 5,790 24,0 5 ZDF heute 18:59:50 00:18:19 3,748 15,5 6 ARD Sportschau 18:00:13 00:28:04 3,703 19,4 7 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 17 20:15:00 02:03:29 3,536 11,7 8 ARD Weltcup Skispringen: Team Herren 17:00:15 00:38:20 3,422 19,8 9 ZDF Der Kriminalist 21:45:20 00:58:14 3,405 12,1 10 ZDF heute journal / Wetter 22:44:52 00:15:38 3,086 12,6 11 ARD Weltcup Nordische Kombination: Langlauf Teamsprint 16:49:55 00:08:56 3,033 18,1 12 ARD Tagesthemen 23:36:04 00:20:58 2,999 17,3 13 ZDF Die Bergretter 19:26:15 00:43:00 2,985 11,0 14 RTL RTL AKTUELL 18:44:47 00:19:37 2,922 12,9 15 ARD Weltcup Skispringen: Team Herren 16:00:03 00:38:48 2,827 17,6 16 ZDF das aktuelle sportstudio 23:01:10 01:28:03 2,801 15,8 17 SAT.1 Independence Day: Wiederkehr 20:14:34 01:46:02 2,668 8,8 18 RTL Take Me Out Folge 12 22:36:30 00:54:36 2,526 11,1 19 ZDF SOKO Wien 18:06:55 00:43:18 2,509 12,3 20 ARD Viererbob-WM 15:28:11 00:19:22 2,196 15,2

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 29. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:45 1,714 22,4 2 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 17 20:15:00 02:03:29 1,355 16,0 3 RTL Take Me Out Folge 12 22:36:30 00:54:36 1,278 18,8 4 SAT.1 Independence Day: Wiederkehr 20:14:34 01:46:02 1,224 14,5 5 ARD Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell 20:15:45 03:18:33 1,190 14,8 6 ARD Sportschau Fußball-Bundesliga 24. Spieltag 18:29:57 01:19:23 1,146 18,9 7 ZDF Friesland - Aus dem Ruder 20:15:21 01:29:10 0,877 10,3 8 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 24. Spt.: Konferenz (Sa) (N) 15:29:49 01:43:25 0,865 20,2 9 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 24. Spt.: Konferenz (Sa), NB (N) 17:35:54 00:05:57 0,823 19,2 10 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 24. Spt.: Konferenz (Sa), ZB (N) 16:22:21 00:06:16 0,761 17,4 11 RTL RTL AKTUELL 18:44:47 00:19:37 0,734 13,2 12 ProSieben Alle gegen Einen 20:14:53 03:32:40 0,658 8,9 13 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:05:47 00:48:43 0,645 9,5 14 RTL HOTEL VERSCHMITZT - AUF DIE OHREN, FERTIG, LOS! Folge 1 23:46:57 00:46:23 0,637 13,6 15 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:56:01 00:14:16 0,602 8,1 16 ZDF das aktuelle sportstudio 23:01:10 01:28:03 0,559 9,9 17 SAT.1 Die Schadenfreundinnen Wdh 22:35:59 01:40:20 0,527 9,2 18 ARD Sportschau 18:00:13 00:28:04 0,514 11,1 19 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 24. Spt.: Konferenz (Sa), VB (N) 15:24:29 00:05:00 0,513 13,7 20 ProSieben Galileo 19:05:39 00:51:14 0,510 7,6

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 28. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Der Staatsanwalt 20:14:54 00:58:22 5,263 17,1 2 RTL LET' S DANCE Folge 1 20:15:21 03:09:03 4,608 18,4 3 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:52 4,563 15,6 4 ZDF heute 18:59:49 00:19:42 4,348 18,0 5 ZDF heute-show 22:30:07 00:34:48 4,344 18,1 6 ZDF Letzte Spur Berlin 21:14:41 00:43:15 4,310 14,2 7 ARD Verliebt in Kroatien 20:16:52 01:27:40 3,931 12,8 8 ZDF SOKO Kitzbühel 18:05:18 00:43:24 3,770 18,7 9 ZDF heute journal 21:59:06 00:28:25 3,724 13,9 10 RTL RTL AKTUELL 18:44:53 00:20:50 3,292 14,6 11 ZDF Bettys Diagnose 19:25:39 00:42:28 3,278 12,1 12 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:13:02 00:42:32 3,040 23,0 13 ARD Tagesthemen 21:46:32 00:15:53 2,984 10,2 14 ZDF ZDF spezial: Coronavirus in Deutschland 17:10:41 00:36:16 2,959 19,3 15 ZDF heute - in Europa 15:58:21 00:14:01 2,827 23,1 16 ZDF Leute heute 17:46:57 00:12:36 2,804 16,8 17 ZDF heute 16:59:47 00:10:54 2,752 19,5 18 ZDF Bares für Rares 15:05:35 00:51:56 2,716 23,2 19 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6959 19:39:00 00:21:30 2,656 9,6 20 RTL RTL-NACHTJOURNAL 00:10:58 00:25:58 2,240 20,1

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Top 20 Zuschauer 14 bis 49 Jahre / 28. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL LET' S DANCE Folge 1 20:15:21 03:09:03 1,747 24,8 2 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6959 19:39:00 00:21:30 1,170 16,4 3 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:52 1,056 13,9 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:53 00:20:50 0,967 18,9 5 ZDF heute-show 22:30:07 00:34:48 0,925 13,3 6 RTL RTL-NACHTJOURNAL 00:10:58 00:25:58 0,904 24,8 7 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3385 19:07:44 00:22:42 0,687 11,4 8 ProSieben Galileo 19:04:36 00:51:51 0,658 10,1 9 ZDF heute journal 21:59:06 00:28:25 0,609 7,9 10 SAT.1 Ich bin dann mal weg 20:14:47 01:23:35 0,606 7,4 11 ProSieben Pompeii 20:14:51 01:33:28 0,598 7,4 12 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:08 0,596 12,3 13 VOX DAS PERFEKTE DINNER Folge 25 19:00:05 00:59:27 0,586 9,2 14 RTL ZWEI 2 Guns 20:14:01 01:33:53 0,564 7,0 15 ZDF Der Staatsanwalt 20:14:54 00:58:22 0,521 6,5 16 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:54:19 00:15:59 0,515 7,0 17 RTL EXPLOSIV - DAS MAGAZIN (N) 17:59:50 00:23:26 0,476 10,9 18 ProSieben TAFF 16:59:01 00:46:21 0,469 13,7 19 ARD Verliebt in Kroatien 20:16:52 01:27:40 0,465 5,7 20 ProSieben NEWSTIME 18:00:09 00:11:12 0,458 10,9

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

