“RTL aktuell Spezial” zum Coronavirus besiegt die “Topmodels”, die aber mit Staffel-Rekord dennoch überzeugen

Dass die Deutschen sich massiv für die Entwicklungen rund um den Coronavirus interessieren, zeigten in den vergangenen Tagen u.a. schon Zahlen aus den Google "Trending Searches". Am Donnerstagabend nun sorgte das Interesse auch für Top-Quoten eines "RTL aktuell Spezials" zum Thema: Mit 1,73 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 19,1% gewann es den Tag trotz eines Staffelrekords von "Germany's next Topmodel".

Der Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Mit 1,73 Mio. jungen Zuschauern und 19,1% holte das “RTL aktuell Spezial” zum Coronavirus um 20.15 Uhr also sehr starke Zahlen, gewann den Tag bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss schalteten aber erwartungsgemäß viele Menschen weg, denn das Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Frankfurt wurde ja wegen einer Orkanwarnung auf Freitag verschoben. “Der Lehrer” und “Sekretärinnen” fielen ab 20.40 Uhr mit 1,09 Mio. und 0,91 Mio. jungen Zuschauern auf 11,6% und 9,7%, “Schwester, Schwester” um 22 Uhr auf 8,9%.

Überaus zufrieden kann ProSieben mit “Germany’s next Topmodel” sein, auch wenn es nicht ganz für den Tagessieg reichte. 1,69 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen die Folge mit dem “Umstyling”, der Marktanteil lag bei 19,4%. Beides Zahlen sind neue Rekorde für die aktuelle Staffel. Sat.1 hatte mit “Die Schadenfreundinnen” hingegen keinen großen Erfolg, erzielte mit 0,76 Mio. 14- bis 49-Jährigen einen blassen Marktanteil von 8,4%.

Sat.1 reihte sich damit um 20.15 Uhr auch noch hinter dem ZDF und Vox ein. “Der Bergdoktor” lotste 0,89 Mio. junge Zuschauer zum ZDF, Vox erreichte mit “James Bond 007: Casino Royale” 0,80 Mio. Beide Sendungen kamen damit auf einen Marktanteil von 9,6%. RTLzwei kann mit den 0,49 Mio. und 6,2% für “Hartes Deutschland” auch noch recht zufrieden sein, “Sex Secrets” fiel danach aber auf 5,1%. Bei kabel eins erging es der Doku-Soap “Unser Kiosk” erneut schlecht: 3,0% um 20.15 Uhr und 4,3% um 22.10 Uhr waren das Ergebnis. Damit landete die Reihe auch noch hinter einer “CSI: Miami”-Folge von Super RTL: 0,34 Mio. bescherten ihr um 21.10 Uhr tolle 3,7%. Die anderen Folgen kamen auf 3,0% (20.15 Uhr), 3,7% (22.10 Uhr) und 4,5% (23 Uhr).

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 27. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL RTL AKTUELL SPEZIAL: CORONAVIRUS IN DEUTSCHLAND 20:14:57 00:23:06 1,727 19,1 2 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20:15:13 01:58:09 1,694 19,4 3 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6958 19:37:31 00:21:39 1,273 17,8 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:20:05 1,138 20,4 5 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:11 1,131 14,3 6 RTL DER LEHRER Folge 808 20:38:03 00:46:06 1,089 11,6 7 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3384 19:06:56 00:22:42 0,926 14,9 8 RTL SEKRETÄRINNEN - ÜBERLEBEN VON 9 BIS 5 Folge 208 21:31:11 00:24:02 0,908 9,7 9 ZDF Der Bergdoktor 20:16:00 01:27:45 0,891 9,6 10 VOX JAMES BOND 007: CASINO ROYAL 20:14:55 02:14:37 0,798 9,6 11 SAT.1 Die Schadenfreundinnen 20:15:14 01:42:55 0,763 8,4 12 ProSieben Galileo 19:05:03 00:52:19 0,753 11,4 13 ProSieben red. 22:54:05 00:43:21 0,742 14,7 14 ZDF heute journal 21:44:45 00:27:53 0,729 8,3 15 RTL SCHWESTER, SCHWESTER Folge 108 22:02:04 00:22:30 0,712 8,9 16 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:10:54 0,679 13,7 17 VOX DAS PERFEKTE DINNER Folge 24 19:00:03 00:59:11 0,612 9,3 18 RTL SEKRETÄRINNEN - ÜBERLEBEN VON 9 BIS 5 Folge 6 22:31:22 00:24:47 0,594 9,0 19 ProSieben DIE SIMPSONS 18:38:05 00:19:37 0,503 9,0 20 ARD Tagesthemen 22:15:39 00:30:42 0,500 6,9

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

Der Donnerstag im Gesamtpublikum:

Insgesamt hatten RTL und ProSieben nichts mit der Tabellenspitze der Quotencharts zu tun. Stattdessen ganz vorn: “Der Bergdoktor”. Die ZDF-Serie kam mit 6,70 Mio. Zuschauern und 21,1% auf erneute Top-Quoten, die besten seit dem 16. Januar. Dahinter folgen – sicher auch wegen des Coronavirus – äußerst erfolgreiche Nachrichtensendungen. So sahen das “heute journal” 5,50 Mio. (19,2%), die 20-Uhr-“Tagesschau” im Ersten 5,22 Mio. (17,5%) und die 19-Uhr-“heute”-Sendung im ZDF 4,49 Mio. (18,2%). Der ARD-Krimi “Blind ermittelt – Die verlorenen Seelen von Wien” kamen auf 4,03 Mio. und 12,7%.

Auch im Gesamtpublikum war das “RTL aktuell Spezial” zum Coronavirus das populärste Programm der Privatsender: 3,60 Mio. sahen ab 20.15 Uhr zu, der Marktanteil lag bei 11,4%. Später am Abend überzeugte auch “maybrit illner” noch mit dem Thema: 3,45 Mio. Leute bescherten dem Talk 16,1%. ProSieben kam mit “Germany’s next Topmodel” unterdessen auf 2,38 Mio. Zuschauer und 8,2%, Vox mit “James Bond 007: Casino Royal” auf 2,05 Mio. und 7,4%. Die One-Sendung “Unser Lied für Rotterdam”, in der der deutsche Teilnehmer am “Eurovision Song Contest” präsentiert wurde, schalteten um 21.30 Uhr 0,24 Mio. Leute ein – 0,9%.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 27. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Der Bergdoktor 20:16:00 01:27:45 6,696 21,1 2 ZDF heute journal 21:44:45 00:27:53 5,495 19,2 3 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:11 5,217 17,5 4 ZDF heute 18:59:42 00:19:56 4,493 18,3 5 ARD Blind ermittelt - Die verlorenen Seelen von Wien 20:16:11 01:27:11 4,030 12,7 6 ZDF SOKO Stuttgart 18:05:31 00:43:16 3,781 18,4 7 RTL RTL AKTUELL SPEZIAL: CORONAVIRUS IN DEUTSCHLAND 20:14:57 00:23:06 3,599 11,4 8 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 560 17:59:43 00:45:09 3,590 18,1 9 ZDF Notruf Hafenkante 19:27:12 00:42:33 3,548 12,8 10 RTL RTL AKTUELL 18:44:51 00:20:05 3,495 15,2 11 ZDF maybrit illner 22:15:13 01:02:35 3,451 16,1 12 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6958 19:37:31 00:21:39 2,952 10,5 13 ZDF Leute heute 17:47:36 00:12:15 2,930 17,2 14 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:13:06 00:42:44 2,830 21,8 15 ZDF hallo deutschland 17:11:52 00:35:44 2,718 17,4 16 ZDF heute 16:59:51 00:12:01 2,691 18,7 17 ZDF heute - in Europa 15:58:07 00:14:10 2,674 21,9 18 ARD In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 214 18:49:33 00:48:06 2,651 10,7 19 ZDF Bares für Rares 15:04:53 00:52:14 2,621 21,9 20 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20:15:13 01:58:09 2,376 8,2

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK

