Ogilvy Deutschland: Chai Sinthuaree geht, Björn Bremer übernimmt

Bremer hat seine Laufbahn als Berater bei Grey in London und New York begonnen. Weitere Stationen waren Wieden+Kennedy Amsterdam, DBB Berlin und M&C Saatchi Berlin, wo er zum ersten Mal zum Geschäftsführer aufstieg. “Björn Bremer hat uns, unsere Kunden und die Mannschaft in den vergangenen drei Jahren überzeugt – und zwar auf beiden wichtigen Dimensionen. Einerseits ist er der kreative Motor der Agentur. Andererseits schätzen seine Kunden sein tiefes Business Verständnis und seine Leistung als Berater, hier liegen seine beruflichen Wurzeln. Mit diesem Background hat er in Pitches überzeugt, wie vor Kurzem Milka global”, wird der Creative Chairman von Ogilvy Deutschland, Stephan Vogel, in einer Mitteilung zitiert.

Zehn Jahre Ogilvy

Chai Sinthuaree: “Ich freue mich, mit Björn einen internen Nachfolger zu haben, der einen hohen kreativen Anspruch und einen starken internationalen Background hat. Björn hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er ein digitaler Denker ist, der die Mannschaft in eine moderne, agile Zukunft führen kann”.

Und weiter: “Ogilvy waren für mich zehn aufregende, lehrreiche und erfolgreiche Jahre. Die ‚Next Chapter‘-Transformation der letzten 24 Monate ist abgeschlossen, mit Creativity+ gibt es eine klare Mission. Die Agenturen in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin sind auf Wachstumskurs und ein talentiertes Führungsteam steht bereit. Ein perfekter Zeitpunkt aufzubrechen und mein persönliches neues Kapitel zu starten”. Zunächst, so heißt es, wolle Sinthuaree eine kleine Auszeit mit seiner Famile nehmen. Danach gelte es, “mehrere Optionen” abzuwägen.

Sinthuaree startete 2010 bei OgilvyOne als Kundenberater. Der Digital- und CRM-Experte kam damals von Telefónica O2 Germany und Saatchi & Saatchi Interactive. Er stieg nach 5 Jahren zum Geschäftsführer auf und wurde 2016 zum CEO von OgilvyOne ernannt, im Jahr danach zum CEO der gesamten Ogilvy Gruppe Deutschland und führte die Agentur durch ihre sogenannte „Next Chapter“-Transformation. Er betreute Marken wir Ikea, o2, American Express, Nestlé, Nescafé, Zeiss, Fraport und Deutsche Bahn.

