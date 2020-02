trending: Sterbehilfe, BTS und “Carpool Karaoke”, Maria Sharapova

#trending // Maria Sharapova

Sportler gehören zu den unangefochtenen Stars in den sozialen Netzwerken. Und immer wieder nutzen sie die Netzwerke auch, um mitzuteilen, dass es vorbei ist, dass sie ihre Karriere beenden. Am Mittwoch sorgte die Tennis-Spielerin Maria Sharapova so für viele Reaktionen. Die Russin, die einst auch die Nummer 1 der Weltrangliste war, nach einer Doping-Sperre im Jahr 2016 aber nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen konnte, schrieb u.a. auf Facebook und Twitter: “Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing.” 102.000 Likes & Co. kamen auf Facebook innerhalb von fünf Stunden zusammen, 423.000 auf Instagram.