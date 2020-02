Quoten-Analyse mit Sendungs-Top-20: “Promibacken” steigert sich auf 10,2%, “Indiana Jones” macht kabel eins glücklich

Sat.1 und kabel eins gehörten am Mittwochabend zu den Gewinnern im deutschen Fernsehen. "Das große Promibacken" bescherte Sat.1 erstmals in der neuen Staffel mehr als 10% bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei kabel eins zeigte der Klassiker "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" wieder einmal seine Strahlkraft: 9,4% im jungen Publikum sind eindrucksvoll. Die Prime Time gewonnen hat "Der Bachelor", im Gesamtpublikum der ARD-Film "Eine harte Tour".

Der Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen:

0,88 Mio. junge Menschen schalteten am Abend “Das große Promibacken” ein, der Marktanteil lag bei 10,2%. Für die Sat.1-Reihe sind das deutlich bessere Zahlen als in den beiden Vorwochen und somit die besten seit März 2019, als die vorige Staffel bis zu 11,1% holte. Gegen RTL und den “Bachelor” kam Sat.1 dennoch nicht heran: Die Kuppel-Soap lief bei 1,37 Mio. 14- bis 49-Jährigen und erzielte damit 14,8%. Damit bleibt die aktuelle Staffel weiterhin recht klar unter denen der Vorjahre. Den Tagessieg holte sich RTL übrigens nicht mit dem “Bachelor”, sondern mit “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”: 1,43 Mio. junge Menschen sorgten für 18,2%.

Vor Sat.1 platzierte sich auch noch “Aktenzeichen: XY” mit dem “Spezial: Vorsicht, Betrug!”: 0,97 Mio. 14- bis 49-Jährige bescherten dem Magazin starke 10,3%. Deutlich über dem Sender-Soll landete um 20.15 Uhr auch noch kabel eins mit “Indiana Jones und der letzte Kreuzzug”: 0,82 Mio. junge Menschen entsprachen grandiosen 9,4%. ProSiebens “Ding des Jahres” musste sich all den bisher genannten Sendern, also RTL, dem ZDF, Sat.1 und kabel eins, geschlagen geben: 0,81 Mio. 14- bis 49-Jährige reichten nur für erneut zu blasse 9,2%. “Die Wollnys” bescherten RTLzwei unterdessen 6,3%, die Vox-Serie “Law & Order: SVU” floppte hingegen komplett.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 26. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6957 19:38:21 00:21:27 1,428 18,2 2 RTL DER BACHELOR Folge 8 20:14:59 01:26:13 1,367 14,8 3 RTL RTL AKTUELL 18:44:53 00:20:26 1,103 20,6 4 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:02 1,080 12,8 5 ZDF Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Betrug! 20:15:11 01:34:19 0,967 10,3 6 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3383 19:07:16 00:22:27 0,948 15,6 7 SAT.1 Das große Promibacken Folge 18 20:15:02 01:55:22 0,875 10,2 8 Kabel Eins INDIANA JONES UND DER LETZTE KREUZZUG 20:14:29 01:55:39 0,815 9,4 9 ProSieben Das Ding des Jahres 20:15:16 01:58:49 0,808 9,2 10 ARD Eine harte Tour 20:16:02 01:27:34 0,769 8,2 11 ProSieben Galileo 19:05:04 00:52:14 0,754 11,0 12 ZDF heute journal 21:49:42 00:30:20 0,733 9,0 13 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:01 0,694 13,9 14 RTL STERN TV 22:14:47 01:24:55 0,688 12,9 15 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:40 00:15:05 0,617 7,6 16 RTL ZWEI DIE WOLLNYS - EINE SCHRECKLICH GROSSE FAMILIE Folge 175 20:13:59 00:43:56 0,584 6,3 17 ZDF auslandsjournal 22:22:22 00:28:06 0,543 8,1 18 VOX DAS PERFEKTE DINNER Folge 23 19:01:30 00:58:23 0,488 7,2 19 ZDF heute 18:59:51 00:18:54 0,488 8,5 20 RTL EXPLOSIV - DAS MAGAZIN (N) 17:59:47 00:24:26 0,442 9,5

Der Mittwoch im Gesamtpublikum:

Insgesamt hieß das populärste TV-Programm des Tages “Tagesschau”. Die 20-Uhr-Ausgabe lockte 5,22 Mio. Menschen zum Ersten, der Marktanteil lag bei 17,2%. Im Anschluss gewann Das Erste auch die 20.15-Uhr-Wertung: mit der Tragikomödie “Eine harte Tour”, die 4,74 Mio. Leute sahen. Der Marktanteil lag bei 15,0%. “Aktenzeichen XY” folgt mit 4,65 Mio. und 14,7% nicht weit dahinter, das “heute journal” kam um 21.50 Uhr auf 4,73 Mio. Seher und 17,4%.

Stärkstes Programm der Privatsender war am Dienstag wieder “RTL aktuell”, das 3,62 Mio. auf 15,6% hievten, in der Prime Time lag “Der Bachelor” mit 2,29 Mio. und 7,4% vorn. Dahinter folgt schon kabel eins mit 1,90 Mio. (6,6%) “Indiana Jones und der letzte Kreuzzug”-Sehern, auch “Wilsberg” kam bei zdf_neo auf 1,90 Mio. Zuschauer, sowie einen Marktanteil von 6,0%. “Das große Promibacken” sahen 1,85 Mio. (6,4%), ProSiebens “Ding des Jahres” 1,34 Mio. (4,5%). Über dem Soll landeten um 20.15 Uhr u.a. auch noch arte mit 0,73 Mio. Zuschauern für “Tagebuch einer Kammerzofe”, sowie DMAX mit 0,51 Mio. für “Die Schatzsucher – Goldrauch in Alaska”.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 26. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:02 5,222 17,2 2 ARD Eine harte Tour 20:16:02 01:27:34 4,737 15,0 3 ZDF heute journal 21:49:42 00:30:20 4,730 17,4 4 ZDF Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Betrug! 20:15:11 01:34:19 4,646 14,7 5 ZDF heute 18:59:51 00:18:54 4,547 18,4 6 ZDF SOKO Wismar 18:03:12 00:43:36 4,000 19,2 7 RTL RTL AKTUELL 18:44:53 00:20:26 3,616 15,6 8 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 568 17:59:44 00:45:37 3,474 17,0 9 ZDF Blutige Anfänger 19:26:12 00:42:49 3,247 11,5 10 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:13:07 00:42:44 3,231 23,3 11 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6957 19:38:21 00:21:27 3,018 10,4 12 ZDF heute - in Europa 15:58:32 00:14:05 2,933 22,8 13 ZDF heute 16:59:44 00:11:28 2,915 19,2 14 ZDF auslandsjournal 22:22:22 00:28:06 2,840 12,6 15 ZDF Bares für Rares 15:05:40 00:52:13 2,839 22,5 16 ZDF hallo deutschland 17:11:12 00:34:10 2,823 17,2 17 ZDF Leute heute 17:45:22 00:12:20 2,769 15,7 18 ARD PLUSMINUS 21:45:19 00:28:58 2,423 8,7 19 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3383 19:07:16 00:22:27 2,380 9,3 20 ARD Rentnercops Folge 48 18:49:49 00:48:59 2,315 9,3

