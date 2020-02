Ikea macht Virtue zur neuen Lead-Agentur

Virtue ist seit einem Pitchgewinn die neue Lead-Agentur von Ikea. Virtue wird damit in Zukunft Ikeas Markenkommunikation auf allen Kanälen verantworten.

In der Schweiz ist Virtue bereits Hauptagentur von Ikea. In der Kooperation entstand eine Kampagne zum Thema Schlaf, die auf dem Claim “Bring mehr Zuhause in dein Leben” fußte.

Jetzt baut das Möbelhaus die Zusammenarbeit aus und übergibt Virtue die Hauptverantwortung für die Markenkommunikation in Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Portugal und Belgien, wie “W&V” berichtet. Virtue kümmert sich in Zukunft um die Kommunikation über alle Kanäle und Medien und wird die kreative Arbeit leiten.

“Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Virtue bekannt zu geben und vor allem darauf, eine Kommunikation zu liefern, die in den sechs Märkten, viele weitere Menschen dazu bewegt, zu Ikea zu kommen”, wird Per Stolt, Country Marketing Manager bei Ikea Schweden zitiert.

Anzeige

lk

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.