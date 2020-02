Uber den Dächern: US-Unternehmen testet Dachanzeigen in drei amerikanischen Städten

Von

Uber ist nicht profitabel. Schon seit Jahren kostet das Unternehmen mehr als es abwirft. 2019 betrug der operative Verlust 2,7 Milliarden Dollar. Ende 2020 soll sich das allerdings ändern. Zwar wird Uber in diesem Jahr erneut schätzungsweise 1 Milliarde Dollar minus machen, im 4. Quartal könnte das Unternehmen Schätzungen zufolge aber Gewinn erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, testet Uber neue Geschäftsmodelle wie beispielsweise eine Partnerschaft mit Adomni, wie Adweek berichtet. In Rahmen der Kooperation sollen digitale Werbeanzeigen auf den Dächern von Uber-Fahrern frisches Geld in die Kassen spülen.

Fahrer konnten zwar auch schon vorher über Drittanbieter wie Firefly Werbung auf ihren Dächern platzieren. Diesmal kommt die Werbung allerdings von Uber selbst, das die Werbefläche vermietet. Für den Anfang testet Uber das Konzept an 1.000 Fahrzeugen. Auf der Webseite des Geschäftsmodells wirbt das Unternehmen mit verlockenden Zahlen: Über 180 Millionen Ad-Impressions sollen pro Monat erzielt werden – auf “Millionen von Meilen”. Einen Beweis für die Wirksamkeit der Dach-Werbung sollen Berichte erbringen, die Uber an seine Werber herausgibt. Darüber, wie genau diese Zahlen erfasst werden sollen, schweigt Uber bislang.

Außerdem will Uber durch Geo-Fencing in verschiedenen Arealen, unterschiedliche Anzeigen ausspielen, um die lokale Zielgruppe immer mit für sie relevanten Inhalten zu konfrontieren – Werbern winkt damit eine bessere Aktivierungsquote. Wie Adomni gegenüber CNBC mitteilte, werde es außerdem möglich sein, die gleiche Werbung auf Fahrzeugen sowie auf Plakatwänden auszuspielen.

Dieser Fakt und die Tatsache, dass die Anzeigen nicht nur an Areale, sondern auch an die Tageszeit angepasst werden, könnte allerdings dazu führen, dass in einem ganzen Häuserblock in New York zur Rushhour überall dieselbe Werbung angezeigt wird, wie “Adweek”-Reporter Scott Nover über Twitter zu bedenken gab.

Ads will be geofenced and can change by location and time of day. They can also sync with other Adomni displays. Imagine you’re at a busy urban intersection and all the cars and billboards are showing the same ad.

— Scott Nover (@ScottNover) February 24, 2020