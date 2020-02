#trending // BTS Das Musikvideo der Stunde heißt “On” und stammt von der koreanischen Popband BTS. Der Clip, am Freitag veröffentlicht, wurde seitdem bereits 88 Millionen mal angeschaut. Am Dienstag stürmte “On” dann in einer anderen Version ein weiteres Mal die YouTube-Trends: Im Rahmen der “Tonight Show” mit Jimmy Fallon wurde der komplette New Yorker Grand-Central-Bahnhof gesperrt, damit die Band dort den Song performen kann. 7,3 Mio. YouTube-Views waren der Zwischenstand vom Dienstagabend. Morgen könnte BTS dann übrigens nochmal in #trending auftauchen: Heute nacht lief die “Carpool Karaoke”-Folge mit der Band.