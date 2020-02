Disney-CEO Bob Iger tritt überraschend zurück und übergibt an Bob Chapek

Von

Der Lotse geht von Bord. Völlig überraschend verkündete die Walt Disney Company nach Handelsschluss einen Wechsel im Vorstand. Nach 15 Jahren im Amt übergibt Bob Iger “mit sofortiger Wirkung” seinen CEO-Posten an Bob Chapek, der bislang für die Disney Parks verantwortlich war. Iger hätte noch eine Vertragslaufzeit bis Ende 2021 als Vorstandschef gehabt und wird diese nun als Aufsichtsratchef zu Ende bringen.

BREAKING: Disney CEO Bob Iger to step down. Bob Chapek will be the CEO of Disney immediately. $DIS pic.twitter.com/MDSBArbjWg

Der 69-Jährige gilt als einer der erfolgreichsten Medienmanager aller Zeiten, der den Wert des Dow Jones-Konzerns in seiner Amtszeit mehr als verfünffacht hat und die Marktkapitalisierung in der Spitze um mehr als 200 Milliarden Dollar steigerte.

Unter Igers Ägide übernahm Disney u.a. Pixar, Marvel, Lucasfilm und die Löwenanteile von 21st Century Fox. Iger, der als ein enger Freund von Apple-Gründer Steve Jobs galt, vollendete vor wenigen Monaten Disneys digitale Transformation mit dem Launch des Streaming-Dienstes Disney+, der im März auch in Deutschland startet.

2019: launches Disney+ 2018: buys Fox assets for $71 billion 2018: launches ESPN+ 2016: opens Shanghai Disneyland 2012: buys Lucasfilm for $4 billion 2009: buys Marvel for $4 billion 2006: buys Pixar for $7.4 billion pic.twitter.com/u16xXHWRok

Some of Bob Iger’s moves during his time as Disney CEO:

Der sofortige Abgang überrascht die Wall Street und Branchenbeobachter. Die angeschlagene Disney-Aktie verlor nachbörslich mehr als zwei Prozent an Wert.

Shares of Disney fall after hours on news that Bob Iger is stepping down as Disney CEO, effective immediately. $DIS https://t.co/OgKHvmSTfn pic.twitter.com/HM5F4U64DS

Auch Marketing-Professor Scott Galloway stieß die Personalie auf. Iger würde normalerweise nicht so einen überstürzten Rücktritt vollziehen, twitterte Galloway und spekulierte über einem Zusammenhang mit dem Weißen Haus.

Prediction: More to Iger’s resignation than meets the eye—White House? The guy who oversees Yoda and Dumbo—frame by frame— doesn’t rush a resignation.

Something

Is

Up

— Scott Galloway (@profgalloway) February 26, 2020