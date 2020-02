Schwächster Sonntag seit fast drei Jahren: Leverkusen, Augsburg, Wolfsburg und Mainz bringen Sky kein Quotenglück

Der 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Sky am Wochenende keine übermäßig guten Zahlen beschert. Am Sonntag lief es sogar sehr ziemlich schlecht: Mit 406.000 und 437.000 Zuschauern erreichten die Spiele Leverkusen-Augsburg und Wolfsburg-Mainz die schwächsten Sonntagszahlen seit April 2017. Das stärkste Einzelspiel des Wochenendes war das zwischen Schalke und Leipzig am Samstagabend.