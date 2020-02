Ex-“Computer Bild”-Chefredakteur Axel Telzerow fängt bei Funke an

Journalist Axel Telzerow wechselt zur Funke Mediengruppe und wird im neu geschaffenen Bereich One als Chefredakteur für Verbraucherschutz agieren. Zuletzt war der ehemalige Chefredakteur der "Computer Bild" bei Storymachine tätig, der Agentur von Philipp Jessen, Kai Diekmann und Michael Mronz.

In seiner neuen Rolle bei Funke One soll Telzerow künftig verstärkt Themen aus allen Bereichen des täglichen Lebens für die Funke-Medien auf unterschiedlichen Kanälen “verbrauchernah aufbereiten”. Er arbeitet dort titelübergreifend sowohl für die Zeitschriften als auch für die Zeitungen der Mediengruppe.

Erst vorige Woche hatten die Essener bekannt gegeben, dass zum März mit One ein neuer Geschäftsbereich geschaffen wird. Demnach soll dort künftig in Produkte und nutzerzentrierte Angebotsformate investiert werden, die Tageszeitungen und Zeitschriften verbinden. Print und Digital sollen laut Idee enger verzahnt werden. Die Leitung übernimmt als Geschäftsführer Christian Siebert (MEEDIA berichtete).

Telzerow arbeitete zuletzt bei der Social-Media-Agentur Storymachine in Berlin. Dort hatte er die Rolle als Chief Content Officer übernommen. Davor war er bis Sommer 2017 Chefredakteur der Computer Bild-Gruppe, wo er alle Print- und Online-Auftritte verantwortete (MEEDIA berichtete). Siebert sagte zum Neuzugang: “Mit Axel Telzerow an der Spitze haben wir einen der profiliertesten Verbraucher-Journalisten und gleichzeitig Medienmanager gefunden, den es in der Branche gibt.”

tb

