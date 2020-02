Warren Buffett adelt Apple wegen iPhone: “Wahrscheinlich das beste Unternehmen der Welt”

Von

Es ist das wahrscheinlich beste Investment des erfolgreichen Investors aller Zeiten. Knapp vier Jahre ist es her, als Warren über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway erste Apple-Aktien einsammelte, obwohl Buffett stets betont hatte, mit Technologieaktien nichts anfangen zu können.

Das änderte sich im ersten Quartal 2016, als Buffett über seine Beteiligungsgesellschaft die erste Milliarde in den Techpionier investierte – zu Kursen unter 100 Dollar. Mit dem Erstinvestment hatte Buffett spürbar Appetit auf den Apfelkonzern bekommen und stockte seinen Anteil in den Folgequartalen immer weiter auf.

Die Gründe für sein immer größeres Investment hatte der drittreichste Mann der Welt, der aktuell ein Vermögen von mehr als 90 Milliarden Dollar sein Eigen nennt, immer wieder mit der Strahlkraft der Marke und der Begehrlichkeit des iPhones erläutert. “Wer einmal ein iPhone kauft, kauft wieder eins. Die Kontinuität des Produkts ist enorm”, erklärte Buffett bereits vor Jahren.

“Apple hat eine enorme Kundenbindung. Das Ökosystem ist außerordentlich stark. Man ist durch das Apple-Produkt, das man benutzt, darin sehr, sehr gefangen, zumindest psychologisch. Das iPhone ist ein Produkt mit hoher enormer Anziehungskraft”, erklärte Buffett.

Die Prämisse wiederholte der 89-Jährige anlässlich der Veröffentlichung seines jährlichen Aktionärsbriefes heute noch einmal in einem Interview mit CNBC. “Das iPhone ist ein unglaublich nützliches Produkt. Es ist Teil von Hunderten und nochmal Hunderten Millionen Leben”, unterstrich Buffett die Investmentthese, dass das iPhone weiter maßgeblich für Apples Erfolg verantwortlich ist.

“Es ist ein unglaubliches Unternehmen. Ich wünschte, das hätte ich eher erkannt”, gab der erfolgreichste Investor der Welt angesichts des Siegeszugs der Apple-Aktie, die in der vergangenen Dekade ihren Wert fast verzehnfachte. “Es ist wahrscheinlich das beste Unternehmen der Welt, das ich kenne”, adelte der Star-Investor Apple.

