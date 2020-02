Neuer Staffelrekord für “Germany’s next Topmodel”, RTL überzeugt mit der Europa League vor allem bei den Älteren

An einem Tag, an dem im Gesamtpublikum der "Brennpunkt" zum Thema "Terror in Hanau" das meistgesehene TV-Programm war, siegte bei den 14- bis 49-Jährigen "Germany's next Topmodel" - und das mit neuen Staffel-Bestleistungen. RTLs Europa-League-Übertragung war chancenlos, holte im Gesamtpublikum bessere Marktanteile als bei den 14- bis 49-Jährigen.

Der Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen:

1,38 Mio. junge Menschen schalteten am Donnerstagabend “Germany’s next Topmodel” im linearen Fernsehen ein, der Marktanteil lag bei 17,2%. Beide Zahlen sind Bestwerte für die aktuelle Staffel. Ein Grund für das “Topmodel”-Hoch wird der Konkurrent RTL gewesen sein. Dort lief um 20.15 Uhr nämlich anstatt des Serien-Hits “Der Lehrer” das Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto. Mit 0,86 Mio. und 0,77 Mio. 14- bis 49-Jährigen blieb es bei blassen Marktanteilen von 10,5% und 11,6% hängen.

Besser lief es für RTL vor 20.15 Uhr: “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” und “RTL aktuell” schalteten jeweils 1,25 Mio. 14- bis 49-Jährige ein, die Marktanteile lagen bei 17,7% und 21,7%. Das vierte Programm, das am Donnerstag die Mio.-Marke knackte, war die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten mit 1,01 Mio. jungen Zuschauern und 13,3%. Auf großes Interesse stieß im Anschluss auch noch der “Brennpunkt: Terror in Hanau” mit 0,87 Mio. und 10,7%.

Hinter ProSieben, RTL und dem “Brennpunkt” landeten um 20.15 Uhr Vox mit “The Return of the First Avenger” (0,69 Mio. / 9,1%), Sat.1 mit “Wir sind die Millers” (0,64 Mio. / 8,0%), sowie “Der Bergdoktor” des ZDF mit 0,55 Mio. und 6,7%. RTLzwei kann mit 0,48 Mio. und 6,8% für “Hartes Deutschland” ebenfalls zufrieden sein, kabel eins mit 0,30 Mio. und 3,7% für “Unser Kiosk” hingegen gar nicht. Vor kabel eins schaffte es sogar noch Super RTL, das mit “CSI: Miami” in der Prime Time 0,30 Mio. bis 0,32 Mio. junge Menschen und stolze 3,7% bis 4,8% erreichte, ab 23 Uhr mit 0,27 Mio. sogar 6,3%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 19. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20:15:08 01:40:04 1,378 17,2 2 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6953 19:37:06 00:21:49 1,252 17,7 3 RTL RTL AKTUELL 18:44:44 00:19:00 1,249 21,7 4 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:36 1,013 13,3 5 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3379 19:05:54 00:22:41 0,899 14,7 6 RTL RTL AKTUELL SPEZIAL: TERROR IN HANAU 20:13:37 00:17:19 0,894 11,0 7 ARD Brennpunkt: Terror in Hanau 20:15:36 00:15:37 0,865 10,7 8 RTL RTL FUSSBALL: B. LEVERKUSEN - FC PORTO, 1. HÄLFTE 21:03:14 00:47:20 0,862 10,5 9 ProSieben Galileo 19:04:57 00:52:10 0,825 12,6 10 RTL RTL FUSSBALL: B. LEVERKUSEN - FC PORTO, 2. HÄLFTE 22:03:59 00:51:50 0,767 11,6 11 RTL RTL FUSSBALL: UEFA EUROPA LEAGUE, VOR DEM SPIEL 20:52:28 00:10:41 0,736 8,8 12 VOX The Return of the First Avenger 20:15:01 02:03:09 0,692 9,1 13 SAT.1 Wir sind die Millers 20:14:37 01:41:13 0,639 8,0 14 ProSieben red. 22:28:43 00:43:09 0,635 11,3 15 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:10:54 0,613 12,3 16 RTL RTL FUSSBALL: EUROPA LEAGUE, COUNTDOWN 20:31:43 00:13:19 0,606 7,4 17 ZDF heute journal 22:00:00 00:35:46 0,582 8,2 18 ZDF Der Bergdoktor 20:30:34 01:28:46 0,547 6,7 19 ProSieben DIE SIMPSONS 18:37:19 00:19:58 0,536 9,3 20 ProSieben DIE SIMPSONS 18:10:40 00:20:10 0,525 11,0

Der Donnerstag im Gesamtpublikum:

Insgesamt war der “Brennpunkt: Terror in Hanau” die Nummer 1 des deutschen Fernsehens. 4,86 Mio. Menschen sahen ab 20.15 Uhr zu, der Marktanteil lag bei 16,2%. Dahinter folgt die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten mit 4,80 Mio. und 16,4%. “Der Bergdoktor” war das erfolgreichste Nicht-Info-Programm: Die Wiederholung aus der Serie, die das ZDF wegen des Anschlags in Hanau anstatt “Kölle Alaaf” zeigte, schalteten 4,54 Mio. (15,4%) ein. Parallel dazu kam Das Erste mit “Über die Grenze – Rausch der Sterne” auf 3,87 Mio. Seher und 13,1%.

Besser als bei den 14- bis 49-Jährigen lief es im Gesamtpublikum für den RTL-Fußball: 3,07 Mio. und 3,37 Mio. Fans sahen Bayer Leverkusen und dem FC Porto zu, die Marktanteile der beiden Halbzeiten lagen bei 10,5% und richtig guten 14,8%. Stärkstes Programm der Privaten war aber erneut “RTL aktuell” – mit 3,53 Mio. Sehern und 15,2%. ProSieben kam mit “Germany’s next Topmodel” unterdessen auf 1,97 Mio. Seher und 6,9%, Vox mit “The Return of the First Avenger” auf 1,36 Mio. und 5,0%.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 20. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Brennpunkt: Terror in Hanau 20:15:36 00:15:37 4,857 16,2 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:36 4,797 16,4 3 ZDF Der Bergdoktor 20:30:34 01:28:46 4,537 15,4 4 ZDF heute 18:59:50 00:19:28 4,458 18,2 5 ZDF Notruf Hafenkante 19:42:06 00:42:57 4,312 14,9 6 ARD Über die Grenze - Rausch der Sterne 20:31:13 01:29:35 3,869 13,1 7 ZDF SOKO Stuttgart 18:04:28 00:43:25 3,774 18,3 8 RTL RTL AKTUELL 18:44:44 00:19:00 3,527 15,2 9 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 559 17:57:24 00:45:36 3,477 17,7 10 ZDF ZDF spezial: Tödliche Schüsse - Rechter Terror in Hanau 19:22:46 00:15:58 3,442 13,4 11 RTL RTL FUSSBALL: B. LEVERKUSEN - FC PORTO, 2. HÄLFTE 22:03:59 00:51:50 3,368 14,8 12 ZDF heute journal 22:00:00 00:35:46 3,363 13,9 13 ARD Biathlon-WM: Single Mixed Staffel 15:14:02 00:39:27 3,336 26,4 14 RTL RTL FUSSBALL: B. LEVERKUSEN - FC PORTO, 1. HÄLFTE 21:03:14 00:47:20 3,069 10,5 15 ZDF Leute heute 17:46:32 00:11:02 2,815 16,8 16 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:12:57 00:42:33 2,719 21,1 17 ZDF heute spezial 16:03:00 00:09:37 2,693 21,3 18 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6953 19:37:06 00:21:49 2,688 9,6 19 ARD In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 213 18:48:36 00:48:37 2,557 10,3 20 ARD SPORTSCHAU: Studio 15:05:55 00:11:14 2,536 20,6

