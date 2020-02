Vertrag mit Ströer beendet: Madsack vermarktet Regionaltitel im Digitalen künftig selbst

Madsack will seine digitalen Titel ab April in Eigenregie vermarkten und setzt dabei auf programmatische Vermarktung. Den Vertrag mit Ströer hat die Mediengruppe zum Ende dieses Quartals aufgelöst.

Damit vermarktet das Hannoveraner Medienhaus künftig seine digitalen Titel allesamt in Eigenregie. Neben RND.de, das Madsack seit Tag 1 im September selbst vermarktet, gehören das Vertical Sportbuzzer und die regionalen Nachrichtenseiten dazu. Dies gaben CEO Thomas Düffert und Chief Digital Officer (CDO) Bernhard Bahners am Freitag voriger Woche bei der offiziellen Präsentation des neuen Newsrooms des Redaktionsnetzwerk Deutschland bekannt. Das Branchenblatt “Horizont” berichtet darüber in seiner Donnerstagsausgabe.

Im 1. Stock des Hauptsitzes an der August-Madsack-Straße in Hannover arbeiten seit knapp zwei Wochen rund 180 Kolleginnen und Kollegen auf 2.600 Quadratmetern. Von dort werden alle Inhalte fast rund um die Uhr koordiniert, heißt es. Autoren, Producer, Sitemanager, Social-, SEO- und sowie Video- und Audiospezialisten sollen das journalistische Angebot liefern, die Mitarbeiter aus Vermarktung, Data, IT und Vertrieb kümmern sich dagegen um die stete Weiterentwicklung der Produkte. Zu den Konferenz- und Besprechungsräumen kommen ein TV- und Audiostudio.

Bahners kümmert sich als Geschäftsführer hauptverantwortlich ebenfalls um das Hamburger Tochterunternehmen Radio.de, das künftig zur Podcast-Plattform ausgebaut werden soll, wie er ankündigte. Dass weitere Angebote hinzukommen, gilt als sicher. Auch über regionale Podcasts werde nachgedacht. Seit geraumer Zeit bietet das RND bereits ein Audio-Fußball-Format mit Wolff-Christoph Fuss an. Die Vermarktung von Radio.de durch Ströer hatte der CDO bereits Ende 2017 gekündigt.

Dem jüngsten Schritt waren Tests mit den hauseigenen Portalen “Göttinger Tageblatt” und “Ostsee-Zeitung” vorausgegangen. Danach erst fiel die Entscheidung zugunsten der Vermarktung aus eigener Hand. Die Printtitel werden dagegen weiterhin von der Score Media Group vermarktet.

Digitale Erlöschancen sollen gesteigert werden

Für Madsack geht es vor allem darum, die digitalen Erlöse anzukurbeln: neben den Digital-Abos im Regionalen spielt dabei eben auch die digitale Werbung eine wichtige Rolle. Düffert erklärte zudem, dass das Unternehmen wahrscheinlich schon 2020 oder spätestens 2021 erstmalig mehr Umsätze im Digitalen generieren werde, “als wir im Print verlieren”. Derzeit liege die Zahl der Abos bei 21.000, rechnet man die Digitalpakete mit E-Paper hinzu seien es insgesamt knapp 53.000, so Düffert (MEEDIA berichtete).

Der Gesamtumsatz 2019 lag nach Unternehmensangaben bei mehr als 700 Millionen Euro. Bis Ende 2023 will die Mediengruppe rund 271.000 Digitalabos bei ihren Regionaltiteln verkauft haben, wie schon seit längerer Zeit bekannt ist.

