Erstmals mehr als 6 Mio.: “Die Rosenheim-Cops” holen mit letzter Hannesschläger-Folge neuen Zuschauer-Rekord

Großer Erfolg für die ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops": Mit dem Prime-Time-Special, in dem zum letzten Mal der inzwischen verstorbene Schauspieler Joseph Hannesschläger zu sehen ist, erreichte sie am Mittwochabend mit 6,14 Mio. Zuschauern zum ersten Mal überhaupt in der mehr als 18 Jahren langen Serien-Geschichte mehr als 6 Mio. Menschen. Im jungen Publikum dominierte hingegen RTL, aber auch kabel eins war stark - mit "Indiana Jones".