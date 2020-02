Bonial (kaufDA, MeinProspekt) holt Stefanie Schilasky als neue Vice President Online Marketing. In der neu geschaffenen Position übernimmt Schilasky die strategische Führungs- und Managementverantwortung des gesamten Online-Marketing-Teams.

Damit ist sie für die Implementierung von Marketingstrategien im B2C-Bereich zuständig.Vor ihrem Engagement bei Bonial war Schilasky fast drei Jahre lang Head of Growth beim E-Scooter-Betreiber Coup Mobility GmbH. Weitere Stationen waren u.a. Head of Performance Marketing bei Sparwelt und Head of SEA, CRM & Mobile Marketing bei der Axel-Springer-Tochter Visual Meta.

Stefanie Schilasky berichtet an Karsten Lehmann, CMO & CPO bei Bonial.

swi

