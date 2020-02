trending: Bodo Ramelow und Christine Lieberknecht, Anne Curtis und Cristiano Ronaldo, “Carpool Karaoke” mit BTS

#trending // “Carpool Karaoke” mit BTS Die “Carpool Karaoke”-Rubrik aus der “Late Late Show with James Corden” ist sehr oft ein gigantischer Social-Media- und YouTube-Erfolg – mit vielen Millionen Views und Interaktionen. Am 25. Februar könnte die Rubrik ihre eigenen Rekorde knacken, denn dann ist die weltweit erfolgreiche koreanische Band BTS zu Gast. Allein die Ankündigung der Folge – ohne jegliche Bewegtbilder – kam am Montag auf Twitter innerhalb weniger Stunden auf 530.000 Likes und Retweets. In der Nacht werden es noch viel mehr geworden sein. #BTSCarpoolFEB25 pic.twitter.com/2zgTzmWxHy — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) February 17, 2020