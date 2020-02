“Big Brother” bricht nun auch in der Prime Time ein und wird zum großen Problem für Sat.1

Nachdem die Tages-Zusammenfassungen schon am ersten Tag unter das Sat.1-Normalniveau gerutscht waren, ging es am Montag nun auch der "Big Brother"-Prime-Time-Show an den Kragen: Nur noch 0,61 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen zu, der Marktanteil lag bei blamablen 7,3%. Gegen RTL und ProSieben hatte Sat.1 damit keine Chance, auch Das Erste, das ZDF und RTLzwei erreichten um 20.15 Uhr mehr junge Zuschauer.