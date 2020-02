ZDF triumphiert mit Biathlon und “Terra X”, Das Erste mit dem “Polizeiruf 110”

Die Öffentlich-Rechtlichen haben den Privaten am Sonntag keine Chance gelassen: Auf den ersten 20 Plätzen der Quoten-Charts finden sich 18 Programme von ARD und ZDF. Der Tagessieg ging dabei an den "Polizeiruf 110: Totes Rennen", hinter der "Tagesschau" folgen eine starke "Terra X"-Ausgabe und die Biathlon-WM.

Der Sonntag im Gesamtpublikum:

7,56 Mio. Menschen entschieden sich am Sonntagabend für den “Polizeiruf 110: Totes Rennen”. Das ist zwar keine ganz so grandiose Zahl wie die des Rostocker “Polizeirufs” Mitte Januar, den sogar 8,79 Mio. einschalteten, es ist aber eine starke Zahl, die für einen tollen Marktanteil von 21,9% reichte. Und: Der stärkste Konkurrent, ZDF-Film “Ein Sommer auf Mykonos” landete mit 4,93 Mio. und 14,3% klar dahinter.

Zwischen die beiden 20.15-Uhr-Kontrahenten schoben sich in den Tages-Charts die 20-Uhr-“Tagesschau”, die im Ersten 6,54 Mio. auf 19,7% hievten, “Terra X: Faszination Erde – mit Dirk Steffens”, das mit 5,17 Mio. Neugierigen die beste “Terra X”-Zuschauerzahl seit fast einem Jahr erzielte und auf einen Marktanteil von 16,5% kam, sowie die beiden Wettbewerbe der Biathlon-WM. Die Verfolgung der Damen sahen ab 13 Uhr 5,03 Mio. Fans, die der Herren ab 15.10 Uhr 5,10 Mio. Die Marktanteile der beiden Rennen lagen bei herausragenden 30,9% und 29,0%.

Das stärkste Programm der Privatsender war am Sonntag “RTL aktuell” mit 3,72 Mio. Zuschauern und 14,2% auf Platz 9, in der Prime Time lag ProSiebens “Bullyparade – Der Film” mit 2,44 Mio. und 7,3% vorn. Hinter Vox (“Kitchen Impossible” / 1,81 Mio.) und RTL (“Blade Runner 2049” / 1,78 Mio.) folgt in der 20.15-Uhr-Tabelle das SWR Fernsehen: 1,50 Mio. Menschen sahen dort die “Schwäbische Fasnet aus Donzdorf”. Ebenfalls überdurchschnittlich stark in der Prime Time: 3sat mit 0,93 Mio. für “Wunderbares Thailand – Naturjuwel im Südosten Asiens” und Nitro mit bis zu 0,91 Mio. für die “CSI”-Serien. Erwähnenswert ist unbedingt auch noch die Zuschauerzahl des Bundesliga-Spiels zwischen Köln und dem FC Bayern, das bei Sky ab 15.30 Uhr 1,21 Mio. auf 6,7% hoben.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 16. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Polizeiruf 110: Totes Rennen 20:15:12 01:28:53 7,560 21,9 2 ARD Tagesschau 19:59:54 00:15:18 6,539 19,7 3 ZDF Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens 19:31:38 00:43:56 5,166 16,5 4 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WM 12,5km Verfolgung HR 15:12:53 00:38:47 5,101 29,0 5 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WM 10km Verfolgung FR 12:59:01 00:36:06 5,033 30,9 6 ZDF Ein Sommer auf Mykonos 20:16:02 01:27:52 4,929 14,3 7 ZDF heute / Wetter 18:59:51 00:10:11 4,630 17,0 8 ZDF Berlin direkt 19:10:02 00:18:46 4,330 15,3 9 RTL RTL AKTUELL 18:44:48 00:19:41 3,717 14,2 10 ZDF heute journal / Wetter 21:45:13 00:27:07 3,662 12,4 11 ZDF ZDF SPORTextra: Moderation 14:37:11 00:50:04 3,621 21,2 12 ARD Anne Will 21:45:13 01:00:17 3,605 13,4 13 ZDF ZDF SPORTextra: Rodel-WM Einer HR 13:55:34 00:23:26 3,456 21,6 14 ZDF ZDF SPORTextra: Moderation 10:40:40 00:55:02 3,381 23,3 15 ZDF ZDF SPORTextra: Rodel-WM Team-Staffel 16:19:59 00:30:59 3,192 17,9 16 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 1 19:05:53 00:46:29 3,178 10,8 17 ZDF ZDF SPORTextra: Zweierbob-WC HR Zus. 16:04:10 00:11:01 3,154 18,0 18 ZDF ZDF SPORTextra: Skeleton-WC FR Zus. 14:41:07 00:07:25 3,143 19,9 19 ZDF Terra Xpress: Die Häuser-Rettung und Alarm ums Trinkwasser 18:29:36 00:29:15 3,099 12,4 20 ZDF ZDF SPORTextra: Ski-WC Slalom FR 14:19:00 00:18:11 3,083 19,4

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 16.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2231 vom 17.02.2020

Der Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Auch in der jungen Zielgruppe lag am Sonntag Das Erste vorn. Allerdings findet sich der “Polizeiruf 110” mit 1,51 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 14,5% nur auf Platz 2 – hinter der 20-Uhr-“Tagesschau”, die 1,57 Mio. (16,4%) einschalteten. Stärkster ARD-Konkurrent war “Bullyparade – Der Film”, den bei ProSieben 1,48 Mio. (14,7%) einschalteten. Über die Mio.-Marke sprangen auch noch “RTL aktuell” mit 1,12 Mio. und 15,8%, “Kitchen Impossible” von Vox mit 1,08 Mio. und 12,9%, sowie “Martin Rütter – Die Welpen kommen” am RTL-Vorabend mit 1,07 Mio. und 12,9%.

Hinter dem extrem erfolgreichen “Kitchen Impossible” folgt RTLs “Blade Runner 2049”: 0,96 Mio. 14- bis 49-Jährige und 11,0% sind unbefriedigende Zahlen für die Free-TV-Premiere. Das ZDF kam mit dem “Sommer auf Mykonos” auf 0,74 Mio. und 7,2%, Sat.1 mit “Sully” auf 0,71 Mio. und 7,0%. Davor landeten in den Tages-Charts u.a. noch die beiden Biathlon-Wettbewerbe – mit 0,82 Mio. und 0,81 Mio. Sehern, sowie 18,8% und 16,0%.

In der Prime Time landete auch kabel eins noch über dem Soll: 0,59 Mio. 14- bis 49-Jährige bescherten den “Trucker Babes” ordentliche 5,9%. RTLzwei hingegen enttäuschte mit 0,44 Mio. und 4,5% für “Das Leuchten der Stille”. Stark am Nachmittag war auch hier noch das Bundesliga-Spiel zwischen Köln und dem FC Bayern – mit 0,54 Mio. jungen Zuschauern und grandiosen 10,5%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 16. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 19:59:54 00:15:18 1,566 16,4 2 ARD Polizeiruf 110: Totes Rennen 20:15:12 01:28:53 1,507 14,5 3 ProSieben Bullyparade - Der Film 20:14:55 01:28:15 1,484 14,7 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:48 00:19:41 1,120 15,8 5 VOX KITCHEN IMPOSSIBLE Folge 2 20:15:00 02:43:27 1,084 12,9 6 RTL MARTIN RÜTTER - DIE WELPEN KOMMEN Folge 1 19:05:53 00:46:29 1,067 12,9 7 RTL Blade Runner 2049 20:15:01 02:28:51 0,960 11,0 8 SAT.1 The Biggest Loser 17:28:53 01:44:29 0,874 12,5 9 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WM 10km Verfolgung FR 12:59:01 00:36:06 0,817 18,8 10 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WM 12,5km Verfolgung HR 15:12:53 00:38:47 0,813 16,0 11 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:56:00 00:14:13 0,813 8,7 12 ProSieben GALILEO SPEZIAL 19:04:42 00:51:33 0,766 9,2 13 ZDF Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens 19:31:38 00:43:56 0,766 8,6 14 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:44:59 00:44:39 0,762 12,1 15 ZDF Ein Sommer auf Mykonos 20:16:02 01:27:52 0,744 7,2 16 SAT.1 Sully 20:14:47 01:24:59 0,711 7,0 17 ProSieben Dirty Grandpa 22:10:50 01:33:20 0,608 11,5 18 VOX HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 18 19:11:02 00:45:37 0,605 7,2 19 Kabel Eins Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand 20:14:27 01:29:08 0,585 5,9 20 ZDF Berlin direkt 19:10:02 00:18:46 0,584 7,5

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 16.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2231 vom 17.02.2020

Hier noch die Top-20-Sendungen vom Samstag und Freitag im Überblick:

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 15. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:20 5,985 22,6 2 ZDF Ostfriesengrab 20:14:55 01:28:23 5,886 20,5 3 ARD Sportschau Fußball-Bundesliga 22. Spieltag 18:28:10 01:20:32 4,865 21,3 4 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WM 10km Sprint HR 14:43:58 01:10:07 4,243 31,6 5 ARD Ich weiß alles! 20:15:20 03:14:59 3,560 13,4 6 ZDF Der Kriminalist 21:44:48 00:57:50 3,217 12,0 7 ZDF heute 18:59:52 00:18:32 3,156 13,8 8 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 13 20:14:56 02:34:12 3,144 11,8 9 ARD Sportschau 18:00:06 00:23:00 2,920 16,1 10 ZDF Die Bergretter 19:25:58 00:43:04 2,752 10,9 11 ZDF ZDF SPORTextra: Moderation 13:48:10 00:57:09 2,713 20,6 12 RTL RTL AKTUELL 18:44:50 00:19:41 2,585 11,9 13 ZDF ZDF SPORTextra: Rodel-WM Einer FR 16:18:52 00:28:10 2,569 18,8 14 ZDF heute journal / Wetter 22:43:39 00:15:13 2,538 10,7 15 ZDF SOKO Wien 18:08:23 00:43:08 2,331 11,9 16 ZDF ZDF SPORTextra: Ski-WC Riesenslalom FR 13:55:49 00:24:21 2,254 20,3 17 ZDF ZDF SPORTextra: Zweierbob-WC HR 17:35:30 00:19:16 2,247 14,0 18 ZDF ZDF SPORTextra: Zweierbob-WC HR Zus. 17:25:52 00:09:38 2,174 14,0 19 ZDF ZDF SPORTextra: Rodel-WM Zweier 13:24:09 00:23:14 2,167 21,1 20 ZDF heute Xpress 16:55:05 00:05:05 2,166 14,9

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 15.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2225 vom 16.02.2020

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 15. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 13 20:14:56 02:34:12 1,232 17,6 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:20 1,036 16,1 3 ARD Sportschau Fußball-Bundesliga 22. Spieltag 18:28:10 01:20:32 0,893 16,1 4 RTL Take Me Out Folge 10 23:27:50 00:53:09 0,788 16,3 5 ZDF Ostfriesengrab 20:14:55 01:28:23 0,687 9,5 6 VOX Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile. 20:15:00 01:35:24 0,662 9,1 7 ARD Ich weiß alles! 20:15:20 03:14:59 0,652 9,3 8 RTL RTL AKTUELL 18:44:50 00:19:41 0,645 12,3 9 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WM 10km Sprint HR 14:43:58 01:10:07 0,607 18,0 10 ProSieben Alle gegen Einen 20:14:59 03:10:40 0,607 9,0 11 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:05:50 00:48:30 0,551 9,3 12 VOX DIE PFERDEPROFIS Folge 1 19:09:30 00:48:25 0,535 9,0 13 ProSieben Galileo 19:05:14 00:51:02 0,532 9,0 14 RTL Take Me Out Folge 10 00:34:04 00:50:02 0,524 16,5 15 VOX White House Down Wdh 22:22:20 01:59:48 0,445 8,1 16 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 22. Spt.: Konferenz (Sa) (N) 15:29:17 01:40:52 0,437 11,8 17 SAT.1 Die Tribute von Panem - Mockingjay (1) 20:14:17 01:49:51 0,434 6,0 18 ProSieben NEWSTIME 18:00:00 00:08:44 0,433 9,9 19 RTL BEST OF...! Folge 7 17:45:00 00:44:24 0,432 9,6 20 RTL ZWEI BREAKING DAWN - BISS ZUM ENDE DER NACHT (2) 22:29:02 01:38:22 0,427 7,6

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 15.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2225 vom 16.02.2020

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 14. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Der Staatsanwalt 20:15:29 00:57:53 4,702 16,1 2 ZDF SOKO Leipzig 21:15:00 00:42:59 4,158 14,3 3 ZDF heute-show 22:28:54 00:36:06 3,946 16,2 4 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WM 7,5km Sprint FR 14:42:56 01:12:51 3,872 29,3 5 BR FS FASTNACHT IN FRANKEN 19:00:13 03:58:15 3,808 14,0 6 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:29 3,711 13,2 7 ARD Krauses Umzug 20:15:29 01:28:09 3,686 12,6 8 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 541 17:59:37 00:44:55 3,532 17,9 9 ZDF heute 18:59:53 00:19:49 3,396 14,1 10 ZDF SOKO Kitzbühel 18:06:15 00:43:38 3,316 16,2 11 ZDF heute journal 21:58:59 00:27:32 3,153 11,7 12 RTL RTL AKTUELL 18:44:54 00:20:17 3,101 13,8 13 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:12:37 00:42:40 2,854 20,8 14 RTL BIN ICH SCHLAUER ALS VERONA POOTH? Folge 2 20:15:04 02:42:19 2,826 10,5 15 ZDF ZDF SPORTextra: Moderation 14:05:45 00:35:45 2,761 23,0 16 ZDF Leute heute 17:50:18 00:11:26 2,735 15,9 17 ZDF Bettys Diagnose 19:26:09 00:42:30 2,664 10,0 18 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6949 19:38:20 00:21:46 2,553 9,5 19 ZDF hallo deutschland 17:11:54 00:37:22 2,545 16,8 20 ZDF heute 16:59:49 00:12:05 2,508 17,6

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 14.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2219 vom 15.02.2020

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 13. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL BIN ICH SCHLAUER ALS VERONA POOTH? Folge 2 20:15:04 02:42:19 1,218 16,9 2 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6949 19:38:20 00:21:46 1,145 17,1 3 RTL RTL AKTUELL 18:44:54 00:20:17 0,976 18,6 4 ProSieben Edge of Tomorrow 20:14:55 01:41:21 0,829 10,9 5 ZDF heute-show 22:28:54 00:36:06 0,826 12,2 6 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3375 19:07:30 00:22:10 0,815 13,8 7 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:04 0,677 14,5 8 RTL DARF ER DAS? LIVE - DIE CHRIS TALL SHOW Folge 4 23:21:15 00:46:49 0,674 16,0 9 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:29 0,647 9,2 10 ProSieben Galileo 19:05:00 00:50:47 0,645 10,4 11 RTL ZWEI Das Vermächtnis des Geheimen Buches 20:13:59 01:52:27 0,631 8,4 12 ZDF SOKO Leipzig 21:15:00 00:42:59 0,612 7,7 13 ZDF heute journal 21:58:59 00:27:32 0,600 7,9 14 ZDF Der Staatsanwalt 20:15:29 00:57:53 0,587 7,9 15 BR FS FASTNACHT IN FRANKEN 19:00:13 03:58:15 0,541 7,6 16 RTL EXPLOSIV - DAS MAGAZIN (N) 17:59:51 00:23:29 0,466 11,0 17 RTL UNTER UNS Folge 6297 17:29:54 00:21:49 0,463 13,2 18 ProSieben DIE SIMPSONS 18:12:14 00:20:11 0,463 10,2 19 RTL RTL-NACHTJOURNAL 00:23:20 00:25:46 0,455 14,9 20 SAT.1 BIG BROTHER 18:57:58 00:44:46 0,453 7,7

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 14.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2219 vom 15.02.2020

