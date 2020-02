Mediacom stärkt mit zwei Führungskräften die strategische Kundenberatung

Mit dem personellen Ausbau will Mediacom noch individueller auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen und sich so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Dafür soll Janett Zschunke als Managing Director die strategische Kundenberatung in der Düsseldorfer Zentrale weiterentwickeln. Neben dem Fokus auf die strategische Expertise in der Kundenberatung und der Standortleitung von Mediacom Berlin gehört auch das Marketing und Development im Sinne des “People First”-Agenturansatzes zu ihren Aufgaben. Sie ist bei Mediacom seit über 14 Jahren in der Kundenberatung tätig.

Die strategische Ausrichtung der Agenturkunden auf Basis von Daten, Forschungserkenntnissen und Content-Kreation soll Thomas Witschel als neuer Head of Strategy vorantreiben. Im Zentrum seiner Arbeit steht es, die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis der Agentur zu tragen. Er ist bereits seit 2010 bei MediaCom tätig. Vor seiner Berufung zum Head of Strategy war er als Managing Partner Media Consulting unter anderem für die Beratung auf Entscheiderebene und Entwicklung von mediaübergreifenden Markenstrategien verantwortlich.

