#trending // weniger Emissionen und der wärmste Januar

In den USA fanden sich am Donnerstag zwei Artikel weit vorn in den Social-Media-News-Charts, die beide mit dem Klima zu tun haben. “The Daily Wire” freute sich: “United States Led Entire World In Reducing CO2 Emissions In 2019” und schrieb weiter: “The news came after the media promoted far-left climate extremists like socialist Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) and Greta Thunberg who demonized the U.S. and economic growth for polluting the world.”

Tatsächlich sanken die CO2-Emissionen durch Energienutzung (also nicht die Gesamt-Emissionen) in den USA um 140 Mio. Tonnen. Rechnet man allerdings die Länder der EU zusammen, so ging es hier sogar um 160 Mio. Tonnen herab. Weltweit ist allenfalls eine Stagnation der Emissionen zu verzeichnen. Mehr dazu u.a. bei “ntv”.

Die zweite Story stammt von den “NBC News” und lautet: “Earth just had its hottest January in recorded history“. Sie kam bei Facebook und Twitter auf 231.000 Interaktionen, der “Daily Wire”-Text auf 336.000. “The planet experienced its hottest January in recorded history last month, the National Oceanic and Atmospheric Administration announced Thursday. It was the 44th consecutive January, and the 421st consecutive month, with temperatures above the 20th century average, according to NOAA”, so “NBC News”. Ein deutschsprachiger Artikel zum Thema findet sich u.a. bei “RTL.de”.