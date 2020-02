Die Top 20 der TV-Sendungen vom Donnerstag: “Der Bergdoktor” und “Der Lehrer” holen sich die Tagessiege

Von

6,40 Mio. Menschen entschieden sich am Abend also für die ZDF-Serie “Der Bergdoktor”, der Marktanteil lag bei 20,8%. Im Vergleich zur Vorwoche entspricht das einem Plus von 330.000 Sehern und 1,5 Marktanteilspunkten. Ein Grund für den Zuwachs: Die Konkurrenz war nicht so stark. Statt mehr als 7 Mio. Zuschauer für “Nord bei Nordwest” kam Das Erste um 20.15 Uhr mit “Über die Grenze – Racheengel” nur auf 4,27 Mio. und 13,9%. Kein mieser Wert, aber eben kein so extrem starker wie bei “Nord bei Nordwest”.

Grandiose Zahlen gab es für das ZDF zudem schon ab 14.40 Uhr mit dem Auftakt der Biathlon-WM: 3,66 Mio. Fans sahen die Mixed-Staffel, der Marktanteil lag da bei herausragenden 28,9%. Ansonsten waren am Donnerstag noch Nachrichtensendungen beliebt: die 20-Uhr-“Tagesschau” kam im Ersten auf 4,83 Mio. und 16,3%, das “heute journal” im ZDF auf 4,79 Mio. und 17,7% und die 19-Uhr-“heute”-Ausgabe auf 4,07 Mio. und 16,5%. Auch das stärkste Programm der Privaten kam aus dem Genre: “RTL aktuell” erreichte 3,32 Mio. Neugierige und 14,3%.

In der Prime Time setzte sich bei den Privatsendern “Der Lehrer” durch: 2,31 Mio. Menschen schalteten die RTL-Serie ein, der Marktanteil lag bei blassen 7,5%. “Germany’s next Topmodel” kam bei ProSieben auf 1,95 Mio. und 6,6%, Vox mit “White House Down” auf 1,53 Mio. und 5,4%. Vor sämtliche andere Privatsender schob sich um 20.15 Uhr das hr fernsehen mit “Hessen lacht zur Fassenacht”: 1,28 Mio. sahen dort zu.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 13. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Der Bergdoktor 20:15:28 01:28:14 6,398 20,8 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:20 4,832 16,3 3 ZDF heute journal 21:44:41 00:28:18 4,787 17,7 4 ARD Über die Grenze - Racheengel 20:15:20 01:26:44 4,273 13,9 5 ZDF heute 18:59:46 00:19:05 4,069 16,5 6 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 550 17:59:08 00:44:52 3,681 18,5 7 ZDF ZDF SPORTextra: Biathlon-WM Mixed-Staffel 14:42:33 01:08:12 3,660 28,9 8 ZDF Notruf Hafenkante 19:26:35 00:42:52 3,619 13,0 9 ZDF SOKO Stuttgart 18:06:04 00:43:02 3,569 17,2 10 RTL RTL AKTUELL 18:44:52 00:19:57 3,319 14,3 11 ZDF Leute heute 17:49:32 00:12:07 3,000 17,2 12 ZDF maybrit illner 22:15:01 01:04:49 2,872 13,8 13 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6948 19:37:43 00:21:45 2,823 10,0 14 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:12:58 00:42:55 2,761 21,3 15 ZDF hallo deutschland 17:10:57 00:38:35 2,620 17,0 16 ZDF ZDF SPORTextra: Moderation 12:40:01 00:55:25 2,514 22,1 17 ARD In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 212 18:47:57 00:49:01 2,486 10,0 18 ARD Panorama 21:43:47 00:30:27 2,414 8,9 19 ZDF heute 16:59:48 00:11:09 2,330 16,5 20 RTL DER LEHRER Folge 807 20:15:04 00:44:39 2,313 7,5

Der Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Im jungen Publikum landete erneut “Der Lehrer” vorn: Mit 1,49 Mio. 14- bis 49-Jährigen besiegte die RTL-Serie auch diesmal ProSiebens Casting-Soap “Germany’s next Topmodel”. Dort schauten 1,35 Mio. zu – 15,8%. Ab 21.15 Uhr ging es bei RTL dann aber wieder bergab: “Sekretärinnen – Überleben von 9 bis 5” kam auf 1,03 Mio. und 11,7%, “Schwester, Schwester” auf 0,81 Mio. und 10,1%. Mehr als 1 Mio. 14- bis 49-Jährige erreichten am Donnerstag auch noch “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” mit 1,33 Mio. und 17,2%, sowie die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten mit 1,15 Mio. und 14,0%.

Um 20.15 Uhr landete hinter RTL und ProSieben das ZDF: Immerhin 0,92 Mio. 14- bis 49-Jährige entschieden sich für den “Bergdoktor” des ZDF, der Marktanteil lag bei 10,3%. Vox erreichte mit “White House Down” 0,71 Mio. und gute 8,7%, RTLzwei mit “Hartes Deutschland” 0,62 Mio. und ebenfalls gute 7,1%. Bei kabel eins erreichte “Notaufnahme Live” 0,50 Mio. junge Zuschauer und 5,7%, Das Erste lockte mit “Über die Grenze” 0,45 Mio. und 5,1%. Erst dahinter folgt Sat.1 mit dem Film “Blind Side – Die große Chance”: 0,45 Mio. 14- bis 49-Jährige reichten nur für miserable 5,5%. Auch “Big Brother” war bei Sat.1 kein Erfolg: Mit 0,48 Mio. landete die Tageszusammenfassung um 19 Uhr bei erneut viel zu blassen 7,3%. Erwähnenswert ist noch “CSI: Miami” bei Super RTL, das bis zu 0,30 Mio. 14- bis 49-Jährige einschalteten.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 13. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL DER LEHRER Folge 807 20:15:04 00:44:39 1,492 16,8 2 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20:14:58 01:40:08 1,348 15,8 3 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6948 19:37:43 00:21:45 1,328 17,2 4 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:20 1,152 14,0 5 RTL SEKRETÄRINNEN - ÜBERLEBEN VON 9 BIS 5 Folge 207 21:15:04 00:22:22 1,028 11,7 6 RTL RTL AKTUELL 18:44:52 00:19:57 0,986 16,5 7 ZDF Der Bergdoktor 20:15:28 01:28:14 0,915 10,3 8 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3374 19:07:07 00:22:21 0,819 12,6 9 RTL SCHWESTER, SCHWESTER - HIER LIEGEN SIE RICHTIG! Folge 107 21:44:49 00:22:03 0,807 10,1 10 VOX White House Down 20:15:05 01:59:48 0,713 8,7 11 ProSieben red. 22:28:52 00:44:24 0,703 12,0 12 ZDF heute journal 21:44:41 00:28:18 0,683 8,6 13 ProSieben Galileo 19:05:00 00:51:06 0,676 9,7 14 RTL SEKRETÄRINNEN - ÜBERLEBEN VON 9 BIS 5 Folge 5 22:14:40 00:24:16 0,673 9,8 15 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:02 0,658 12,4 16 RTL ZWEI HARTES DEUTSCHLAND - LEBEN IM BRENNPUNKT Folge 10 20:14:01 01:31:21 0,616 7,1 17 ProSieben DIE SIMPSONS 18:39:18 00:19:12 0,518 8,7 18 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:09 00:15:20 0,511 6,4 19 Kabel Eins Notaufnahme Live 20:14:32 01:44:50 0,495 5,7 20 SAT.1 BIG BROTHER 18:59:48 00:43:23 0,481 7,3

