#trending // die US-Vorwahlen

In den USA wird die Aufmerksamkeit für die Vorwahlen der Demokratischen Partei seit der Entscheidung in New Hampshire rasant größer. Der “Business Insider” erzielte mit dem Artikel “Bernie Sanders wins New Hampshire primary, making him the frontrunner” beispielsweise 520.000 Social-Media-Interaktionen, “NBC News” kam mit “Bernie Sanders wins the New Hampshire Democratic primary” auf 416.000. Bernie Sanders selbst erzielte mit seinem Sieges-Post auf Facebook 107.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare, auf Twitter 99.000 Likes und Retweets

Auch das Aus des Kandidaten Andrew Yang wurde viel diskutiert: Wiederum “NBC News” erreichte mit “Andrew Yang drops out of presidential race” 305.000 Reaktionen, “CNN” mit “Andrew Yang ends 2020 presidential campaign” 246.000.