Tempo startet neue Markenkampagne und B2C-Plattform

Mit einer neuen Werbekampagne erweitert Essity die Kommunikation seiner Traditionsmarke Tempo. Neben der TV-Kampagne und der digitalen Verlängerung in Social-Media setzt das Unternehmen mit "Tempo World" auf eine neue digitale Kommunikationsplattform für Konsumenten.

Die Werbekampagne “Wir sind alle nur Menschen” Alltagsgeschichten rund um das Taschentuch erzählen. Die Marken-Elemente “Zuverlässigkeit und Qualität” sollen dabei “erfrischend neu und mit einem Augenzwinkern” transportiert werden, heißt es in einer Mitteilung. Ziel der Kampagne sei es, “die emotionale Verbindung zu Zielgruppen auszubauen und gleichzeitig das Bewusstsein gegenüber der Marke zu stärken.”

In dem Kontext erzähle Essity Geschichten aus dem “realistischen Alltag von Helden und Heldinnen und zeigt Taschentuch-Momente, die alle Konsumenten kennen“, etwa die verstopfte Nase oder das Taschentusch, das aus Versehen in der Waschmaschine landet. Die Kampagne läuft seit 6. Januar im TV, Print sowie auf digitalen Kanälen. Entwickelt wurde sie von Publicis Poke, Produktion und Regie übernahmen Dog Eat Dog Productions (beide London). Neben der digitalen Verlängerung in Social-Media setzt Essity gemeinsam mit Publicis Pixelpark Frankfurt zudem mit “Tempo World” auf eine neue digitale Kommunikationsplattform für Konsumenten.

Deutschland ist mit 1,28 Mrd. Euro (Stand 2018) der umsatzstärkste Markt von Essity in Europa. Zu den bekanntesten Marken zählen neben Tempo etwa Zewa, die Recyclingmarke Danke und Demak’Up Abschminkprodukte sowie die Medizinmarke Leukoplast. Das Unternehmen beschäftigt laut eigenen Angaben rund 4.500 Mitarbeiter an mehreren Standorten. Hauptsitz des Unternehmens ist Stockholm, Schweden.

