Quoten-Analyse mit den Top-20-Tabellen der populärsten Sendungen: “Big Brother” noch schwächer, “Bachelor” und “XY” siegen

Schon am zweiten Tag scheinen die "Big Brother"-Vorabend-Sendungen für Sat.1 zum Problem zu werden. Statt eines Aufschwungs bringen sie dem Sender viel zu schwache Marktanteile, am Mittwoch nur noch 7,2%. In der Prime Time startete "Das große Promibacken" ordentlich, hatte gegen den "Bachelor" aber keine Chance. Die Nummer 1 im Gesamtpublikum hieß "Aktenzeichen XY".

Der Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen:

Nur noch 0,42 Mio. junge Menschen interessierten sich am Mittwoch ab 19 Uhr für “Big Brother”, das waren nochmal 70.000 weniger als am Dienstag. Der Marktanteil der Tageszusammenfassung sank damit von ohnehin schon blassen 7,7% auf 7,2% – viel zu wenig für einen solchen Hoffnungsträger wie “Big Brother”. Schon jetzt scheint die Sendung für Sat.1 zum Problem zu werden. In der Prime Time lief unterdessen die neue Staffel des “großen Promibackens” an, mit 0,76 Mio. 14- bis 49-Jährigen erzielte sie immerhin einen Marktanteil von 9,3%, ein klar besserer Staffelstart als vor einem Jahr.

Den Tagessieg holte sich aber “Der Bachelor” von RTL: Mit 1,37 Mio. jungen Zuschauern und 15,5% lief es auch wieder besser als vor einer Woche, als es wegen des DFB-Pokals eine Quotendelle von 12,3% gab. Auf die 17% und mehr der Vorwochen ist die Kuppel-Soap aber noch nicht wieder zurück gekehrt. Siebenstellige Zuschauerzahlen erreichten bei den 14- bis 49-Jährigen zudem “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (1,26 Mio. / 17,2%), die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten (1,15 Mio. / 14,4%) und als Nummer 2 der Prime Time das ZDF-Magazin “Aktenzeichen XY” mit 1,03 Mio. und 11,4%.

ProSiebens “Ding des Jahres” landete unterdessen bei 780.000 14- bis 49-Jährigen und mit 9,5% genau zwischen den beiden Ausgaben der Vorwochen. Hinter dem “großen Promibacken” folgt in der 20.15-Uhr-Liste direkt kabel eins mit dem “Indiana Jones”-Klassiker “Jäger des verlorenen Schatzes”, der diesmal bei 0,73 Mio. jungen Menschen lief und dem Sender einen fulminanten Marktanteil von 8,6% bescherte. RTLzwei kann mit den 6,4% für “Die Wollnys” ebenfalls zufrieden sein, bei Vox hingegen floppte “Law & Order: SVU” in der Prime Time mit viel zu schwachen 3,4% bis 4,6%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 12. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL DER BACHELOR Folge 6 20:14:58 01:26:06 1,371 15,5 2 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6947 19:37:56 00:21:35 1,255 17,2 3 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:08 1,145 14,4 4 ZDF Aktenzeichen XY... ungelöst 20:15:08 01:32:51 1,031 11,4 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:52 00:20:03 0,938 18,0 6 ZDF heute journal 21:48:14 00:28:23 0,798 10,0 7 ProSieben Das Ding des Jahres 20:15:00 02:01:39 0,784 9,5 8 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3373 19:07:17 00:21:51 0,779 13,4 9 SAT.1 Das große Promibacken Folge 16 20:15:09 01:55:18 0,759 9,3 10 Kabel Eins JAEGER DES VERLORENEN SCHATZES 20:14:31 01:46:33 0,729 8,6 11 RTL STERN TV 22:15:12 01:24:00 0,714 14,0 12 ProSieben Galileo 19:05:02 00:51:10 0,693 10,8 13 ARD Weil du mir gehörst 20:16:08 01:27:40 0,673 7,4 14 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:55:20 00:15:20 0,605 7,9 15 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:13 0,594 12,8 16 RTL ZWEI DIE WOLLNYS - EINE SCHRECKLICH GROSSE FAMILIE Folge 173 20:13:59 00:44:27 0,570 6,4 17 RTL UNTER UNS Folge 6295 17:30:33 00:21:20 0,539 13,8 18 ProSieben NEWSTIME 17:59:34 00:09:07 0,534 12,4 19 ProSieben DIE SIMPSONS 18:37:21 00:19:56 0,534 10,3 20 ProSieben DIE SIMPSONS 18:09:41 00:20:05 0,518 11,5

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 12.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2203 vom 13.02.2020

Der Mittwoch im Gesamtpublikum:

Insgesamt hieß die Nummer 1 des deutschen Fernsehens am Mittwoch “Aktenzeichen XY”: 5,04 Mio. sahen das ZDF-Magazin ab 20.15 Uhr, der Marktanteil lag bei 16,5%. Hinter der 20-Uhr-“Tagesschau”, die im Ersten 4,81 Mio. (16,4%) sahen, folgt der erste direkte “XY”-Konkurrent, das ARD-Drama “Weil du mir gehörst” mit 4,45 Mio. Sehern und 14,5%. Stärkstes Programm der Privatsender war am Mittwoch wieder einmal “RTL aktuell” mit 3,14 Mio. Zuschauern, in der Prime Time lag hier “Der Bachelor” mit 2,21 Mio. und 7,4% vorn, Zahlen die gerade so für die Top 20 reichen.

Nicht weit entfernt von der Top 20 waren die beiden zdf_neo-Krimis “Wilsberg” und “Ein starkes Team”, die in der Prime Time sämtliche Privatsender außer RTL besiegten: “Wilsberg” schalteten um 20.15 Uhr 1,84 Mio. ein, “Ein starkes Team” danach ab 21.45 Uhr sogar 2,01 Mio. Die Marktanteile lagen bei großartigen 6,0% und 8,8%. Ebenfalls stark im Gesamtpublikum: “Jäger des verlorenen Schatzes” bei kabel eins mit 1,65 Mio. und 5,8%. Zum Vergleich: ProSieben erreichte mit dem “Ding des Jahres” nur 1,26 Mio. und 4,5%.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 12. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Aktenzeichen XY... ungelöst 20:15:08 01:32:51 5,036 16,5 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:16:08 4,811 16,4 3 ARD Weil du mir gehörst 20:16:08 01:27:40 4,447 14,5 4 ZDF heute journal 21:48:14 00:28:23 4,181 15,7 5 ZDF heute 18:59:48 00:19:07 4,026 17,2 6 ZDF SOKO Wismar 18:02:46 00:43:39 3,719 18,6 7 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 549 17:59:42 00:45:13 3,424 17,5 8 ZDF Blutige Anfänger 19:26:28 00:42:47 3,177 11,7 9 RTL RTL AKTUELL 18:44:52 00:20:03 3,142 14,2 10 ARD PLUSMINUS 21:45:07 00:28:18 3,097 11,4 11 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6947 19:37:56 00:21:35 2,811 10,1 12 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:12:50 00:42:41 2,774 21,1 13 ZDF heute 16:59:46 00:11:18 2,770 19,4 14 ZDF Bares für Rares 15:05:48 00:52:01 2,711 23,5 15 ZDF Leute heute 17:44:36 00:12:14 2,648 15,7 16 ZDF heute - in Europa 15:58:19 00:13:43 2,603 21,9 17 ZDF hallo deutschland 17:11:04 00:33:32 2,521 16,5 18 ARD Tagesthemen 22:14:42 00:30:00 2,451 10,9 19 ZDF auslandsjournal 22:19:10 00:28:36 2,310 10,5 20 RTL DER BACHELOR Folge 6 20:14:58 01:26:06 2,208 7,4

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 12.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2203 vom 13.02.2020

