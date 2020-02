Fachinfo-Geschäftsführer Gerrit Klein verlässt die Ebner Media Group

Parrillo ist laut Verlag schon seit zwölf Jahren bei Ebner beschäftigt. Bereits zum Jahresende ist Günter Götz nach über 40-jähriger Tätigkeit für die Verlagsgruppe aus der Geschäftsführung ausgeschieden.

Die Ebner Media Group ist eine hundertprozentige Beteiligung der Verlagsgruppe Ebner Ulm und gibt zahlreiche Fachzeitschriften heraus, organisiert Messen sowie Kongresse und investiert verstärkt in digitale Geschäftsmodelle. Die Gruppe hat 300 Mitarbeiter an verschiedenen in- und ausländischen Standorten und nach eigenen Angaben 2019 einen Umsatz von über 50 Mio. Euro erzielt.

Anzeige

swi

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.