Christian Madlindl wird neuer Geschäftsleiter von Magic Sports Media

Bei Sky trug er seit Mai 2017 als Head of Talk die redaktionelle und personelle Verantwortung für die Talkabteilung von Sky Sport. Zuvor war er von 2008 an in verschiedenen Funktionen bei Sport1 (bis April 2010 DSF Deutsches SportFernsehen) tätig, zunächst als Redakteur und Leitender Redakteur, ab 2013 als Ressortleiter Fußball und ab 2016 als Head of Football. Seine berufliche Laufbahn hatte er im Jahr 2000 begonnen und arbeitete bis 2008 in verschiedenen Positionen in den Redaktionen unter anderem von Premiere (heute Sky), DSF und Sat 1.

In seiner neuen Funktion berichtet Madlindl direkt an Matthias Kirschenhofer, Vorstand der Sport1 Medien AG, der parallel zu seiner Vorstandstätigkeit in der Geschäftsführung der Sport1 GmbH und der Magic Sports Media GmbH jeweils den Bereich Vermarktung verantwortet. In der Geschäftsleitung der Magic Sports Media hat Christian Madlindl die bisherigen Aufgaben von Andreas Blaue übernommen, der diese Tätigkeiten bislang als Geschäftsführer neben seiner Tätigkeit als General Counsel und Prokurist der Sport1 Medien AG ausgeübt hatte.

igo

