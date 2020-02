trending: Bürgerrechte und AfD vs. Merkel, Bauschaum im Blitzer-Anhänger, Jürgen Klinsmann und Andreas Scheuer

#trending // Bürgerrechte und AfD vs. Merkel Der erfolgreichste journalistische Artikel des Tages kam am Dienstag in Deutschland vom heise-Magazin “Telepolis”: In “Einschränkung von Bürgerrechten durch die Hintertür” wird “die von der Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt eingeführte Gebührenordnung der Bundespolizei” beschrieben: “Demonstrieren und ziviler Ungehorsam könnten nun teuer werden”, so der Autor. 23.500 Facebook- und Twitter-Interaktionen gab es für den Aufreger. Mehrfach ins Vorderfeld der Social-Media-News-Charts schaffte es die öffentlichkeitswirksame Strafanzeige der AfD gegen Angela Merkel. Die “Junge Freiheit” punktete am stärksten mit dem Thema: 18.300 Likes & Co. gab es für den Artikel “Fall Kemmerich: AfD stellt Strafanzeige gegen Merkel wegen Nötigung“. Die “Welt” erreichte 10.300 Reaktionen mit “AfD will Strafanzeige gegen Merkel stellen“, die “Basler Zeitung” aus der Schweiz 6.900 mit “AfD stellt Strafanzeige gegen Merkel“.