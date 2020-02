Umbau in Axel-Springer-Kommunikation: Vize-Chefin Bianca-Maria Dardon verlässt den Konzern

In der Kommunikationsabteilung des Berliner Medienkonzerns Axel Springer bahnt sich ein weiterer personeller Umbau an: Bianca-Maria Dardon, stellvertretende Leiterin der Unternehmenskommunikation, kehrt dem Medienhaus zum Monatsende den Rücken. Wer ihr folgt, ist offen. Dardon will sich in Hamburg beruflich neu orientieren.