#trending // (nicht) der “Eurovision Song Contest”

Normalerweise geht es in #trending nur um die Dinge, über die in Deutschland diskutiert wird, die Dinge, die viele Likes, Views oder Kommentare bekommen, die oft gekauft werden. Ausnahmsweise geht es hier nun um das Gegenteil. Denn: das Video mit Barbara Schöneberger, in dem Das Erste am Montag erzählte, wie der deutsche Teilnehmer am “Eurovision Song Contest” in diesem Jahr ermittelt wird, interessierte fast niemanden.

Bekannt war, dass es 2020 keinen Vorentscheid geben wird. Weitere Details: Eine “Eurovisions-Jury” mit 100 Menschen aus ganz Deutschland und eine internationale Expertenjury aus 20 Musikprofis wählen den Song aus, mit dem Deutschland bzw. die ARD beim ESC 2020 antreten wird. Der lustig gemeinte, latent nervende Schöneberger-Song zu den Regeln dieses Jahres kam bei Twitter auf ganze 68 Likes im 540.000-Follower-Account @DasErste, auf 91 Likes im 34.000-Follower-Account @eurovisionDE, auf 160 Facebook-Likes und -Reactions auf der 77.000-Pagelikes-Seite “EurovisonDE”, sowie auf 467 Likes im 12.500-Abonnenten-Instagram-Account “eurovision_de”.

Bei solch kleinen Zahlen passt es ins Bild, dass es zwar auch 2020 eine Sendung “Unser Lied für Rotterdam” geben wird, diese jedoch am 27. Februar um 21.30 Uhr beim 0,9%-Marktanteil-Sender One versteckt wird, statt sie im Ersten zu senden. Allerdings wird dort ja ohnehin einfach nur der Künstler bzw. die Künstlerin, sowie der Song präsentiert, der sich bei den Jurys durchgesetzt hat. Buzz für den deutschen Beitrag wird so sicher nicht entstehen. Prognose: 2021 wird die ARD wie in fast jedem Jahr die Auswahl des ESC-Beitrags völlig neu konzipieren.