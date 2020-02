Mit Bauerfeind und Heufer-Umlauf: ProSieben zeigt ab 1. April neuen Mittwochabend mit eigenen Serien

Zum 1. April bringt ProSieben am Mittwoch einen Serienabend mit Eigenproduktionen an den Start: “Frau Jordan stellt gleich” mit Katrin Bauerfeind und “Check Check” mit Klaas Heufer-Umlauf wurden dafür ausgewählt. Beide Serien liefen vor einigen Monaten beim Streamingportal Joyn. Das Medienmagazin “DWDL.de” hatte zuerst darüber berichtet. Zum Hintergrund: Mit “Unschuldig” zeigte der Privatsender zuletzt eine deutsche Serie um 20.15 Uhr. Das war zwischen Mai und Juni 2008.

Der künftige Serienabend soll von der Reihe “Frau Jordan stellt gleich” um 20.15 Uhr eröffnet werden, bei der Ralf Husmann als Chefautor agiert hat. Im Anschluss um 21.15 Uhr wird die Serie “Check Check” mit Entertainer Heufer-Umlauf gezeigt. Produziert wurde die Auftaktstaffel von Bird & Bird in Zusammenarbeit mit Florida Entertainment. Die Ausstrahlung erfolgt jeweils in Doppelfolgen. Von “Check Check” – so viel ist bekannt – wurde bereits eine 2. Staffel in Auftrag gegeben. Diese wird vorab erneut auf Joyn laufen.

Senderchef Daniel Rosemann: “Nach einer viel zu langen Pause feiert ProSieben die Rückkehr der eigenproduzierten Serien in der Primetime. ‘Frau Jordan stellt gleich’ und ‘Check Check’ sind zwei so großartige Serien, dass wir für sie einen unserer prominentesten Sendeplätze gesucht und gefunden haben: die Primetime am Mittwoch.”

Im Laufe des Jahres wird aber wieder “Grey’s Anatomy” am Mittwochabend laufen, erklärte ProSieben auf MEEDIA-Nachfrage. Ziel sei es, “mittwochs so wenig US-Spielfilme wie möglich zu zeigen.”

