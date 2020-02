Cover-Check: “stern” punktet mit “Entspannt essen”, “Focus” schwächelt mit “Hör auf deinen Körper”

Von

“Der Spiegel” landete mit seiner Ausgabe 3/2020 im Einzelverkauf bei einer Auflage von 148.793 Exemplaren. Das ist der schwächste Wert seit vier Wochen, er liegt zudem sowohl unter dem aktuellen 12-Monats-Durchschnitt des Magazins von 167.100, als auch unter dem 3-Monats-Durchschnitt von 156.300 Einzelverkäufen. Der Iran-Titel “Auge um Auge – Warum nach der Exekution des Terror-Generals ein schmutziger Schattenkrieg droht” interessierte die potenziellen “Spiegel”-Käufer also nur bedingt. Im Gesamtverkauf inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen kam die Ausgabe auf 686.131, inklusive 112.415 ePaper bzw. Spiegel-Plus-Kunden.

Erfolgreicher war im Vergleich zu seinem Normalniveau der “stern” mit seinem Heft 3/2020: 127.373 mal wurde in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc. zugegriffen – so oft wie seit 18 Wochen nicht mehr. “Entspannt essen – und trotzdem abnehmen: Die 15 Regeln für eine gesunde Ernährung” war für den “stern” also ein Erfolg und zeigt, dass Abnehm-Titel auch im Jahr 2020 noch funktionieren. Der 12-Monats-Durchschnitt des Magazins liegt derzeit bei 119.400 Einzelverkäufen, der 3-Monats-Durchschnitt bei 114.300. Insgesamt kam Heft 3/2020 auf einen Verkauf von 446.326 Exemplaren, darunter 24.775 ePaper.

Der “Focus” kam mit seiner Ausgabe 3/2020 unterdessen nur auf 41.531 Einzelverkäufe, weniger als mit den beiden Vornummern. Auch der Durchschnitt der jüngsten 12 Monate (53.700) und der jüngsten 3 Monate (46.400) wurde klar verfehlt. Passiert ist das mit einem gewohnten “Focus”-Gesundheits-Titel: “Hör auf deinen Körper – Schmerzen, Fieber, Herzschlag – Wie Sie die Signale richtig deuten” stand auf dem Titel. Auch hier noch der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 330.194 Exemplaren, davon 53.836 ePaper.

