Überraschung bei den Oscars: Der koreanische Film “Parasite” schreibt Filmgeschichte

Von Jochen Müller

Bong Joon Hos “Parasite” hat die ersten Oscars nach Südkorea geholt. Der Film gewann als erster nicht-englischsprachiger Film den Oscar als bester Film. Bong Joon Ho wurde für die beste Regie ausgezeichnet und erhielt zusammen mit Han Jin Won den Oscar für das beste Originaldrehbuch; erstmals ging der Academy Award in dieser Kategorie überhaupt an einen Film aus Asien. “Parasite” holte sich darüber hinaus die Auszeichnung als bester internationaler Film.

Als bester Hauptdarsteller wurde Joaquin Phoenix für “Joker” mit seinem ersten Oscar ausgezeichnet, ihren zweiten Oscar bekam Renee Zellweger für ihre Hauptrolle in dem Biopic Judy”. Als beste Nebendarsteller wurden Laura Dern (“Marriage Story”) und Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”) ausgezeichnet. Der Oscar für das beste adaptierte Drehbuch ging bei der 92. Verleihung der Academy Awards an Taika Waititi für “Jojo Rabbit”, mit dem Oscar für die beste Kamera wurde Roger Deakins (“1917”) geehrt; für ihn war es der zweite Oscar. Als bester Animationsfilm wurde “Toy Story: Alles hört auf kein Kommando” ausgezeichnet, der Dokumentarfilm-Oscar ging an “American Factory”.

Mit insgesamt vier Oscars erhielt der sechsfach nominierte “Parasite” auch die meisten Auszeichnungen, gefolgt von “1917”, der zehnmal nominiert war, mit drei Academy Awards. “Joker”, der insgesamt mit elf Nominierungen die Kandidatenliste angeführt hatte, wurde zweimal ausgezeichnet, ebenso wie “Once Upon a Time in…Hollywood”, der zehnmal nominiert gewesen war. The Irishman”, der auch zehn Nominierungen erhalten hatte, ging leer aus.

Alle Oscar-Gewinner im Überblick:

