“Tatort” siegt souverän, “Frühling” auf 7-Jahres-Hoch, “Ich bin ein Star”-Nachspiel interessiert nur wenige

Der "Tatort" war am Sonntag das dominierende TV-Programm bei Alt und Jung. 8,70 Mio. Menschen sahen insgesamt ab 20.15 Uhr im Ersten zu, darunter 2,43 Mio. 14- bis 49-Jährige. Die stärksten Konkurrenten hießen "Frühling" im Gesamtpublikum und "Wonder Woman" in der jungen Zielgruppe. RTLs "Nachspiel" von "Ich bin ein Star" blieb hingegen blass. Um 18 Uhr besiegte Sky mit der Bundesliga bei den 14- bis 49-Jährigen sämtliche Free-TV-Sender.

Von

Der Sonntag im Gesamtpublikum:

8,70 Mio. Menschen schalteten also den “Tatort: Die goldene Zeit” ein, der Marktanteil lag bei 24,0%. Gegen diese Zahlen kam natürlich kein Konkurrent an, am nächsten kam dem Ersten um 20.15 Uhr das ZDF mit “Frühling – Keine Angst vorm Leben”. 5,94 Mio. sahen dort zu, der Marktanteil lag bei immerhin 16,4%. Im Vergleich zur Vorwoche verlor der “Tatort” damit 570.000 Zuschauer, “Frühling” gewann hingegen 230.000 hinzu. Die 5,94 Mio. sind für die “Frühling”-Reihe des ZDF sogar die beste Zuschauerzahl seit Februar 2013.

Zwischen die beiden 20.15-Uhr-Kontrahenten schob sich in den Sonntags-Charts noch die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten mit 7,79 Mio. Sehern und 22,0%, ab Platz 4 folgen mit “RTL aktuell” (5,24 Mio. / 17,7%), “heute” (5,14 Mio. / 16,8%) und dem “heute journal” (5,03 Mio. / 15,7%) weitere Nachrichtensendungen, das Interesse an tagesaktuellen Informationen war also – sicher auch wegen des Sturms Sabine – hoch. Stärkstes Prime-Time-Programm der Privaten war der ProSieben-Film “Wonder Woman” mit 2,84 Mio. Sehern und für ProSieben sehr guten 8,7%. “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel” kam auf 2,58 Mio. Seher und 7,4%.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 9. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tatort: Die goldene Zeit 20:15:15 01:29:09 8,702 24,0 2 ARD Tagesschau 19:59:55 00:15:20 7,793 22,0 3 ZDF Frühling - Keine Angst vorm Leben 20:15:29 01:27:58 5,940 16,4 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:46 00:20:41 5,241 17,7 5 ZDF heute / Wetter 18:59:47 00:10:27 5,143 16,8 6 ZDF heute journal / Wetter 21:44:17 00:28:36 5,031 15,7 7 ZDF Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens 19:31:26 00:43:05 4,972 14,8 8 ZDF Berlin direkt 19:10:14 00:18:12 4,413 14,2 9 ARD Anne Will 21:44:55 01:10:07 4,362 15,3 10 RTL VERMISST Folge 12 19:06:57 00:45:57 3,767 11,6 11 ARD Tagesthemen 22:55:51 00:21:19 3,318 15,9 12 ZDF Terra Xpress: Betrug mit Schrottautos und das Grab im Acker 18:29:49 00:28:58 3,109 11,0 13 ProSieben WONDER WOMAN 20:15:01 02:05:16 2,841 8,7 14 ARD Sportschau 17:59:08 00:29:43 2,829 10,9 15 RTL ICH BIN EIN STAR - HOLT MICH HIER RAUS! DAS NACHSPIEL Folge 7 20:15:29 01:41:10 2,577 7,4 16 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:44:59 00:44:07 2,460 9,5 17 ZDF ZDF.reportage: Wutsache: Mindestlohn 17:59:25 00:29:54 2,365 9,1 18 ZDF Nordlichter - Leben am Polarkreis 17:14:32 00:44:03 2,325 10,4 19 ZDF heute 16:59:33 00:14:09 2,258 11,1 20 ARD Bericht aus Berlin 18:29:48 00:18:38 2,229 8,0

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 09.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2179 vom 10.02.2020

Der Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen:

Auch im jungen Publikum war der “Tatort” die klare Nummer 1 der Prime Time: 2,43 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen den ARD-Krimi, der Marktanteil lag bei 21,4%. Hinter der 20-Uhr-“Tagesschau”, die im Ersten auf 2,24 Mio. (21,4%) kam, folgt ProSiebens “Wonder Woman” mit 1,59 Mio. jungen Zuschauern und starken 15,7%. Auch hier landete RTL erst hinter ProSieben, erreichte mit dem “Nachspiel” von “Ich bin ein Star” nur 1,15 Mio. 14- bis 49-Jährige und zu blasse 10,7%. Ein Minus von 300.000 jungen Zuschauern und zwei Marktanteilspunkten im Vergleich zu 2019.

Sat.1 erreichte mit “Deepwater Horizon” unterdessen nur 0,60 Mio. 14- bis 49-Jährige und 5,6% – ein miserables Ergebnis, mit dem man um 20.15 Uhr nicht nur hinter dem Ersten, ProSieben und RTL, sondern auch noch hinter Vox, dem ZDF und RTLzwei landete. Vox erreichte mit “Kitchen Impossible” genau 1,00 Mio. 14- bis 49-Jährige und grandiose 11,0%, “Frühling” sahen im ZDF 0,76 Mio. (6,7%), “Kindsköpfe 2” bei RTLzwei 0,71 Mio. (6,5%).

Herausragende Zahlen erzielte auch Sky am Vorabend mit dem Bundesliga-Hit zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig: 0,88 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen ab 18 Uhr herausragenden 10,8% und dem 10. Platz der Tages-Charts. Kein Free-TV-Programm war um 18 Uhr so erfolgreich.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 9. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tatort: Die goldene Zeit 20:15:15 01:29:09 2,435 21,4 2 ARD Tagesschau 19:59:55 00:15:20 2,245 21,4 3 ProSieben WONDER WOMAN 20:15:01 02:05:16 1,593 15,7 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:46 00:20:41 1,485 18,0 5 RTL ICH BIN EIN STAR - HOLT MICH HIER RAUS! DAS NACHSPIEL Folge 7 20:15:29 01:41:10 1,151 10,7 6 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:56:42 00:13:55 1,118 10,9 7 VOX KITCHEN IMPOSSIBLE Folge 1 20:15:00 02:50:13 0,996 11,0 8 RTL VERMISST Folge 12 19:06:57 00:45:57 0,995 10,8 9 ARD Anne Will 21:44:55 01:10:07 0,901 10,3 10 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 21. Spt.: FC Bayern - Leipzig (N) 18:00:09 01:36:24 0,879 10,8 11 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 21. Spt.: FC Bayern - Leipzig, ZB (N) 18:49:52 00:07:03 0,847 10,2 12 SAT.1 The Biggest Loser 17:28:36 01:45:19 0,824 10,6 13 ZDF heute journal / Wetter 21:44:17 00:28:36 0,800 8,1 14 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 17:44:59 00:44:07 0,783 10,9 15 ZDF Frühling - Keine Angst vorm Leben 20:15:29 01:27:58 0,760 6,7 16 ZDF Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens 19:31:26 00:43:05 0,746 7,7 17 RTL ZWEI Kindsköpfe 2 20:13:59 01:30:01 0,712 6,5 18 ARD Tagesthemen 22:55:51 00:21:19 0,668 10,7 19 RTL ICH BIN EIN STAR - HOLT MICH HIER RAUS! DAS PHÄNOMEN Folge 1 22:23:15 01:01:05 0,667 10,0 20 RTL EXPLOSIV - WEEKEND 16:45:29 00:44:23 0,630 11,2

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 09.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2179 vom 10.02.2020

Hier noch die Top-20-Tabellen vom Samstag und Freitag:

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 8. Februar 2020 Anzeige

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Wilsberg - Wellenbrecher 20:15:29 01:28:17 7,941 26,1 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:34 6,962 24,7 3 ARD Wer weiß denn sowas XXL 20:15:34 03:08:35 5,662 20,5 4 ARD Sportschau Fußball-Bundesliga 21. Spieltag 18:29:16 01:18:52 5,036 21,1 5 ARD Sportschau 18:00:04 00:24:39 3,672 18,9 6 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 11 20:15:02 01:42:16 3,489 11,9 7 ZDF heute 18:59:54 00:17:43 3,483 14,4 8 ARD Weltcup Skispringen: Herren 17:09:51 00:35:49 3,207 19,2 9 ARD Tagesthemen 23:26:07 00:21:06 3,096 17,4 10 ZDF Die Bergretter 19:25:29 00:43:03 2,754 10,5 11 RTL RTL AKTUELL 18:44:45 00:19:21 2,744 11,9 12 RTL Take Me Out Folge 9 22:30:10 00:51:14 2,680 11,8 13 ARD Weltcup Skispringen: Herren 16:00:20 00:49:17 2,649 17,7 14 ZDF SOKO Wien 18:07:04 00:42:42 2,554 12,2 15 ZDF Bares für Rares 16:01:39 00:52:14 2,025 13,4 16 ZDF Bad Banks 21:44:21 00:47:02 1,949 7,2 17 ZDF heute journal / Wetter 23:23:16 00:16:07 1,918 10,3 18 ARD Weltcup-Skispringen: Damen 15:14:13 00:38:32 1,913 14,0 19 RTL Take Me Out Folge 9 23:38:28 00:50:06 1,847 12,9 20 ZDF das aktuelle sportstudio 23:40:13 01:27:18 1,803 14,3

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 08.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2173 vom 09.02.2020

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 8. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:34 1,412 19,3 2 RTL DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR Folge 11 20:15:02 01:42:16 1,391 17,2 3 RTL Take Me Out Folge 9 22:30:10 00:51:14 1,388 20,4 4 ARD Wer weiß denn sowas XXL 20:15:34 03:08:35 1,136 14,6 5 ZDF Wilsberg - Wellenbrecher 20:15:29 01:28:17 1,120 13,6 6 ARD Sportschau Fußball-Bundesliga 21. Spieltag 18:29:16 01:18:52 0,958 16,1 7 RTL Take Me Out Folge 9 23:38:28 00:50:06 0,909 19,0 8 RTL RTL AKTUELL 18:44:45 00:19:21 0,699 12,2 9 ARD Tagesthemen 23:26:07 00:21:06 0,676 11,9 10 VOX HARTE HUNDE - RALF SEEGER GREIFT EIN Folge 6 19:09:38 00:48:03 0,642 10,0 11 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 21. Spt., TSdW: Leverkusen - Dortmund (N) 18:30:08 01:41:14 0,603 9,4 12 ARD Sportschau 18:00:04 00:24:39 0,586 12,1 13 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 21. Spt.: Konferenz (Sa) (N) 15:29:44 01:39:56 0,584 15,4 14 ProSieben Man of Steel 20:14:59 02:07:37 0,576 7,3 15 RTL LIFE - MENSCHEN, MOMENTE, GESCHICHTEN 19:05:36 00:49:08 0,572 8,9 16 VOX HUNDKATZEMAUS Folge 6 17:57:39 00:56:48 0,531 10,2 17 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 21. Spt.: Konferenz (Sa), NB (N) 17:28:08 00:05:40 0,531 13,0 18 SkyBulMfG1 MF: Live Fußball: Bundesliga, 21. Spt., TSdW: Leverkusen - Dortmund, ZB (N) 19:21:29 00:05:34 0,520 8,5 19 ZDF das aktuelle sportstudio 23:40:13 01:27:18 0,507 11,8 20 SAT.1 Die Tribute von Panem - Catching Fire 20:14:38 02:10:30 0,499 6,3

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 08.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2173 vom 09.02.2020

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 7. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Der Staatsanwalt 20:15:43 00:57:33 5,863 19,6 2 ZDF SOKO Leipzig 21:14:34 00:43:28 4,953 16,9 3 ZDF heute-show 22:31:24 00:35:51 4,304 18,0 4 ARD Die Inselärztin - Das Rätsel 20:15:23 01:26:34 4,188 14,1 5 ZDF heute 18:59:54 00:18:48 4,096 17,4 6 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:23 4,083 14,5 7 ZDF Politbarometer 22:22:48 00:06:11 3,931 15,2 8 ZDF heute journal 21:59:12 00:23:36 3,672 13,6 9 ZDF SOKO Kitzbühel 18:04:34 00:43:24 3,555 17,4 10 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 546 17:59:24 00:44:50 3,503 17,6 11 ZDF Bettys Diagnose 19:25:58 00:42:42 3,250 12,3 12 RTL RTL AKTUELL 18:44:54 00:20:32 3,234 14,4 13 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:12:59 00:42:46 2,877 21,9 14 ZDF Bares für Rares 15:05:07 00:52:09 2,809 22,8 15 ZDF hallo deutschland 17:11:01 00:35:04 2,782 18,2 16 ZDF Leute heute 17:46:05 00:12:13 2,756 16,3 17 ZDF heute - in Europa 15:58:06 00:14:03 2,706 21,9 18 ZDF heute 16:59:49 00:11:12 2,675 19,1 19 ARD Quizduell Folge 297 18:47:22 00:48:51 2,609 10,9 20 ARD Tagesthemen 21:43:54 00:15:00 2,605 9,1

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 07.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2167 vom 08.02.2020



Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 7. Februar 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 RTL BIN ICH SCHLAUER ALS OLIVER POCHER? Folge 1 20:15:06 02:34:53 1,175 15,9 2 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6944 19:38:15 00:21:58 1,125 17,2 3 ZDF heute-show 22:31:24 00:35:51 1,107 16,0 4 RTL RTL AKTUELL 18:44:54 00:20:32 1,057 18,9 5 ZDF Politbarometer 22:22:48 00:06:11 0,889 11,9 6 RTL ZWEI Das Vermächtnis der Tempelritter 20:13:58 01:56:37 0,814 10,7 7 RTL DARF ER DAS? LIVE - DIE CHRIS TALL SHOW Folge 3 23:19:27 00:46:15 0,799 17,1 8 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3370 19:07:50 00:22:09 0,792 13,3 9 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:23 0,745 10,7 10 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:35 0,727 14,1 11 ZDF heute journal 21:59:12 00:23:36 0,719 9,6 12 ZDF SOKO Leipzig 21:14:34 00:43:28 0,706 9,0 13 ProSieben Iron Man 2 20:14:59 01:53:29 0,677 8,9 14 ProSieben Galileo 19:05:08 00:51:06 0,676 10,9 15 ZDF Der Staatsanwalt 20:15:43 00:57:33 0,591 7,7 16 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:56:08 00:13:09 0,543 8,1 17 RTL ZWEI Der letzte Tempelritter 22:50:53 01:22:42 0,537 11,1 18 RTL RTL-NACHTJOURNAL 00:20:46 00:24:49 0,529 16,1 19 ARD Die Inselärztin - Das Rätsel 20:15:23 01:26:34 0,521 6,7 20 ProSieben DIE SIMPSONS 18:38:14 00:19:42 0,492 8,8

BRD gesamt/Fernsehpanel deutschsprachig/D+EU* / Mindestlänge Sendungen: 5 Minuten / Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 07.02.2020, Marktstandard: TV (Systemdefault), Datenpaket 2167 vom 08.02.2020

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.